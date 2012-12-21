У Харківському перинанатальному центрі провели унікальну операцію

Харків. 21 грудня. УНІАН. У Харківському регіональному перинанатальному центрі проведено унікальну операцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на керівника Центру Ірину Кондратову, за 10 місяців роботи центру в ньому було проведено кілька унікальних операцій і пологів у жінок з тяжкою ектрагенітальною патологією.

Зокрема, 29 листопада у жінки, яка страждала онкологічним захворюванням сечовидільної системи та раніше перенесла 5 операцій - останню в 2011 році.

«34-річна харків`янка намагалася завагітніти протягом 10 років. Вдалося це зробити лише після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Починаючи з 17-го тижня вагітності, жінка перебувала в Регіональному перинатальному центрі, і через 20 тижнів було проведено кесарів розтин. Дитина, дівчинка, народилася доношеною, але важила 1,8 кг. Унікальність цієї вагітності та пологів полягала в обсязі раніше проведених операцій по основному захворюванню, а також у тому, що дитина народилася доношеною, хоча і з маленькою вагою. Зараз дитина важить уже 2,3 кг, і завтра її та маму планують виписати. Те, що дитина народилася доношеною і практично без ускладнень - це велика перемога. Крім того, завдяки зусиллям урологів та онкологів прогноз по основному захворюванню жінки - сприятливий», - повідомила сьогодні І.Кондратова.

За її словами, операція тривала 40 хвилин. З огляду на вкрай високу технічну складність операції, особливості проведення попередніх операцій, ризик виникнення хірургічних та урологічних ускладнень для проведення операції були залучені урологи Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології, а також завідувач хірургічним відділенням Обласної клінічної лікарні.