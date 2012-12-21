В суботу на сході невеликий сніг

Харків. 21 грудня. УНІАН. В Україні завтра йтиме сніг, вдень до 12° морозу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 22 грудня буде хмарно з проясненнями. Часом сніг (у західних, більшості південних, а вночі і в східних областях невеликий сніг); температура вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу; на Закарпатті та в південних областях вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

В Криму невеликий сніг, на півдні з дощем, місцями ожеледь; температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, на Південному узбережжі вночі 0-3° тепла, вдень 2-5°. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, вночі в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

У столиці часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 8-10° морозу.