У Харкові презентовано регіональну диспетчерську «швидкої» допомоги

Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні презентовано регіональну диспетчерську у складі та в окремому приміщенні Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за словами заступника губернатора Ігоря Шурми, диспечтерська по проспекту Правди,13 створена для прийому викликів зі стаціонарних та мобільних телефонів за номером «103» з міста Харкова та районів області, а також отримання через систему комутації виклики за номером «112» з території практично всього регіону.

Оператори диспетчерської по вулиці Червоножовтневій, 41 продовжать обслуговувати виклики з території міста Харкова.

За словами І.Шурма, Харківщина є однією з небагатьох областей України, які мають систему GPS-навігації. Завдяки цьому працівники екстреної медичної допомоги, котрі приймають виклики, можуть на моніторі спостерігати за тим, що відбувається в області, і корегувати роботу машин екстреної допомоги в районах.

«Поки на централізованій системі працює місто Харків, Харківський район і ще декілька районів області. З часом робота буде налагоджена таким чином, що всі виклики з районів будуть надходити до регіональної диспетчерської», - сказав І.Шурма.

За офіційними даними, у службі екстреної допомоги Харківської області сьогодні працюють 2399 співробітників, з них лікарів 283, фельдшерів – 1132, молодших медичних працівників – 504, інших, у тому числі водіїв – 480. Потребують доукомплектування 143 лікарські посади, з яких по м. Харкову – 141 посада (99%). Цей дефіцит кадрів буде покриватися у тому числі і за рахунок розподілу молодих фахівців Харківського національного медичного університету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні автопарк екстреної медичної допомоги Харківської області поповнився 9 новими реанімобілями, їхня загальна вартість становить 5,9 млн грн.

Фото прес-служби ХОДА