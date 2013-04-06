«Батьківщина» скликає до Києва депутатів місцевих рад

Харків. 6 квітня. УНІАН. 7 квітня у Києві на акції протесту опозиції будуть присутні депутати місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам.

«У нас там будуть не тільки люди, але й будуть депутати місцевих рад, і це дуже важливо, тому що, в тому числі, питання по виборах мера Києва стосується кожної місцевої територіальної громади», - сказав А.Яценюк.

Він додав, що це будуть збори депутатів місцевих рад в рамках політичної акції «Вставай, Україно!».

А.Яценюк уточнив, що акцію планується провести в Парку Шевченка, початок - о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опозиційні фракції закликали киян у неділю, 7 квітня, взяти участь в акції протесту проти дій влади.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА