Немилостивий складає депутатські повноваження

Харків. 8 квітня. УНІАН. Народний депутат Віталій Немилостивий написав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Згідно з текстом присяги, яку я підписував як член ОО «Батьківщина», я обіцяв у разі виходу з фракції написати заяву про складання депутатських повноважень» - пише В.Немилостивий.

«Я готовий взяти відповідальність за кожне своє слово, і для мене дійсно було справою честі після виходу з фракції подати на розгляд Верховної Ради заяву про позбавлення мене мандата народного депутата» - заявив В.Немилостивий.

Крім того, він зауважив, що в секретаріаті його заяву зареєстрував народний депутат Олег Ляшко.

Також В.Немилостивий розмістив відскановану копію своєї заяви від 5 квітня на ім’я голови Верховної ради України Володимира Рибака, у якій просить поставити на розгляд до порядку денного пленарного засідання ВР 16 квітня питання про дострокове припинення ним повноважень народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, В.Рибак 4 квітня на засіданні парламенту, яке проходило у будинку комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, В.Немилостивий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли із фракції «Батьківщина».

Пізніше голова фракції Арсеній Яценюк продемонстрував заяви Р.Стаднійчука, І.Скосара та В.Немилостивого про те, що вони залишаються у фракції «Батьківщина».