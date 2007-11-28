Салигін не хоче думати, що протокол СБУ - новий виток репресій

Харків.28 листопада. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН оприлюднив заяву з приводу складення Службою безпеки України протоколу стосовно незаконного, начебто, підвищення власної зарплати, яке здійснив в останні місяці керівник облради.

Подаємо повний текст заяви, розміщеної на сайті Харківської облради.

«Две недели назад председатель Луганского областного совета В.Голенко озвучил идею проведения съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке. Его поддержали заместитель председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым С.Цеков, мэры Симферополя и Николаева Г.Бабенко и В.Чайка, секретарь Донецкого городского совета Н.Левченко, а также народный депутат Украины В.Колесниченко. В конце прошлой недели идею проведения такого съезда поддержал я и мои коллеги - председатели Днепропетровского, Херсонского и Полтавского областных советов Владимир Демехин, Юрий Вилкул и Александр Удовиченко.

Удивительно, что сразу после размещения на моем персональном сайте обращения инициативной группы во главе с В.Голенко ко мне пришли представители Службы безопасности Украины. Меня ознакомили с административным протоколом о якобы коррупционных действиях, а именно – за получение мною в период с июня 2006 по сентябрь 2007 годов надбавки к зарплате за допуск к документам, которые имеют гриф «Секретно».

Наверное, эти два события - чистое совпадение. Потому что ситуация с надбавкой – это вопрос не новый, как собственно и сама надбавка, предусмотренная законодательством. Ее получал и мой предшественник. В сентябре 2007 года СБУ проводила проверку правильности оформления допуска к секретным документам, материалы направила в прокуратуру. В открытии уголовного дела прокуратура отказала. Тем не менее, чтобы исключить какие бы то ни было спекуляции на эту тему, в сентябре же я внес эту сумму - 10 923 гривен в кассу. Вопрос, казалось, был исчерпан. А сегодня мне принесли протокол.

Неужели в нашей стране всему суждено повторяться снова и снова?! Почему за подписанием «неугодного» документа сразу приходят представители правоохранительных органов с надуманными и беспочвенными предлогами и обвинениями?

Не хотелось бы рассматривать это как новый виток политических репрессий, особенно на фоне процесса формирования демократической коалиции в Верховной Раде Украины».

Як повідомляв УНІАН, у вівторок прес-центр СБУ розповсюдив інформацію про те, що Головним управлінням з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 27 листопада стосовно голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА складено протокол про вчинення корупційного діяння, передбаченого п. «А» ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

За даними прес-центру, підставою для складення протоколу стали матеріали перевірки, у ході якої був задокументований факт незаконного отримання В.САЛИГІНИМ грошової надбавки до посадового окладу в сумі 10 тис. 923 грн. впродовж червня 2006 - вересня 2007 років.

В.САЛИГІН одним з перших підтримав проведення у січні-лютому наступного року ІІ з’їзду депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку, поставивши свій підпис під зверненням ініціативної групи з проведення цього заходу.