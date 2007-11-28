Карасьов: все вперлося в Кириленка

Харків. 28 листопада. УНІАН. У разі, якщо кандидат на посаду голови Верховної Ради В’ячеслав КИРИЛЕНКО зніме свою кандидатуру, угода про створення демократичної коаліції може бути підписана вже завтра.

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій харків`янин Вадим КАРАСЬОВ сьогодні під час круглого столу «Тактика і стратегія блоку НУ-НС у ВР VІ скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «якщо сьогодні відбудеться зустріч Президента і КИРИЛЕНКА, і КИРИЛЕНКО візьме самовідвід, то коаліція БЮТ і НУ-НС відбудеться».

Як вважає В.КАРАСЬОВ, відмова 7 членів НУ-НС підписати коаліційну угоду полягає саме в несприйнятті фігури В.КИРИЛЕНКА. «Вони хочуть, щоб був не спікер коаліції, а спікер усього парламенту», - сказав експерт.