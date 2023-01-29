Який спосіб повернути плиті колишньої блиск найефективніший - дізнайтеся в статті.

Брудна плита може зіпсувати вигляд будь-якої кухні, проте уникнути її забруднення практично неможливо. Миття духовки - ще більш складне завдання, оскільки "боротьба" із залишками їжі в незручному положенні дуже стомлює. Існує легкий спосіб відмити її за 15 хвилин.

Раніше ми писали, як очистити плиту від старого жиру і нагару за допомогою народних засобів.

Як відмити плиту - корисний лайфхак

Мало хто знає, але замінити їдкі хімічні засоби можна таблетками для посудомийної машини. Це зручно, швидко і ефективно. Вміщені в цих таблетках речовини прекрасно справляються з жиром, нальотом і брудом.

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Отже, беремо дві стандартні таблетки для посудомийної машини і заливаємо їх невеликою кількістю води (200-250 мілілітрів) в відерці. Вони повинні повністю розчинитися в рідині. При необхідності можна їх перемішати.

Потім занурюємо в засіб губку і наносимо його на плиту, всередину духовки і на скляні дверцята. Беремо звичайні паперові рушники, змочуємо їх нашим засобом і залишаємо в духовці на 10-15 хвилин.

Потім ретельно витираємо плиту сухою і мокрою ганчірками, щоб прибрати залишки миючого. Цей засіб відмінно допоможе відмити плиту від жиру.

Пам'ятайте, що під час прибирання потрібно використовувати гумові рукавички, щоб хімічні речовини не потрапили на шкіру. Це може викликати алергічну реакцію, сухість або роздратування.

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