Туризм поодинці - чудовий спосіб "познайомитися" з собою і відпочити від усього, що так набридло.

Як називається подорож поодинці? Solo-туризм! Це новий вид подорожей, який стає все більш популярним. Відпочивати без компанії цікаво і комфортно, важливо заздалегідь все продумати.

УНІАН розповідає, як подорожувати поодинці і що потрібно враховувати в solo-туризмі.

Чому люди подорожують поодинці

Відпустку на самоті марно вважають небезпечною та нудною. Подорожі без компанії допомагають відчути внутрішню свободу і незалежність. Після такого відпочинку людина краще відчуває свої бажання, цінує життя у власному ритмі і не боїться знайомитися з новими людьми, які нерідко зустрічаються на шляху solo-туриста. Відгуки про подорожі поодинці говорять самі за себе!

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Як подолати страх подорожі поодинці

Щоб не боятися вирушати у відпустку без компанії, варто почитати про подорожі поодинці на спеціальних форумах і в тематичних спільнотах. Знайдіть однодумців, дізнайтеся про їхній досвід і уважно поставтеся до їхніх порад. Вони точно розкажуть, що потрібно, щоб подорожувати по світу.

Якщо все продумати заздалегідь, то переживати не варто. Важливо знайти житло, подбати про безпеку і взяти з собою все найнеобхідніше.

Кращі країни для подорожі поодинці

Серед кращих країн, які підходять для туристів без компанії, експерти називають: Нову Зеландію, Норвегію, Швейцарію, Косту-Ріку і Австрію. Також solo-туризм популярний у В'єтнамі, Чилі, Японії та Швеції.

Як правильно подорожувати одному

В першу чергу, важливо продумати маршрут і знайти житло. Квартира, готель або хостел - будь-який з варіантів потрібно бронювати заздалегідь, так ви убезпечите себе від неприємних "сюрпризів" і вам не доведеться похапцем шукати нічліг в незнайомому місті.

Не варто брати з собою багато речей. Все необхідне краще вмістити в зручний рюкзак або невелику валізу. І, найголовніше, не потрібно боятися нових знайомств. Можна сходити на пішу екскурсію або зустріти нових людей в хостелі, не втрачайте пильність, але вчіться довіряти новим знайомим.

Небезпеки подорожі поодинці, як уникнути ризиків

Всіх, хто збирається відпочивати без компанії, хвилює це питання: чи небезпечно подорожувати одному. Якщо слідувати правилам і запобіжним заходам, то все буде добре. Потрібно зробити ксерокопії всіх своїх документів, також паспорт та інші папери, що засвідчують особу, потрібно сфотографувати і відправити собі на хмару або електронну пошту.

Також потрібно записати номери та адреси посольства України, якщо ви їдете в іншу країну. Під час подорожей не варто користуватися приватними таксі. Довіряйте тільки офіційним службам. Не варто залишати свої речі без нагляду, стежте за напоями та їжею, щоб ніхто не зміг нічого в них підсипати.

Гроші краще зберігати в різних місцях, частину суми краще залишати на карті. Перед поїздкою потрібно прокласти всі маршрути, дізнатися про небезпечні місця і спланувати подорож тільки по районах і містах, де точно нічого не загрожує.

Як подорожувати однією: поради для дівчат

Туризм без компанії особливо лякає дівчат. Багато хто побоюється, що без супроводу жінок чекає чимало проблем. Однак якщо зберігати обережність, нічого поганого не трапиться.

На особливу увагу заслуговує питання про те, як жінці подорожувати одній в релігійних країнах або там, де до самотніх туристок може бути упереджене ставлення. Якщо ви відправляєтеся в одну з таких країн і нервуєте - одягніть кільце на безіменний палець, це вбереже вас від нав'язливої уваги і бажаючих познайомитися. Повідомляйте друзям або рідним про своє місцезнаходження, уникайте безлюдних місць і не вступайте суперечки.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв про те, як вигідно оформити відпустку в 2022 році.

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