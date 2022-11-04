Для багатьох господинь відмити деко - завдання із зірочкою. Далеко не завжди можна зняти жир та гар звичайною губкою. В цьому випадку буде не зайвим запастися терпінням та парочкою дієвих порад.

Кожна господиня знає, що найскладніше на кухні - підтримувати плиту в ідеальному стані. І якщо відмити газову поверхню можна за 15 хвилин, то з листами та формами для випічки та запікання все набагато складніше.

Як прибрати застарілий жир з дека

Якщо ви не знаєте як очистити лист духовки, почніть з найпростішого способу. Дістаємо деко з духовки. Змочуємо його і щедро посипаємо содою. Додаємо трохи засобу для миття посуду. Змішуємо миючий засіб з содою, щоб пішла реакція і залишаємо деко на 30-40 хвилин. Промиваємо деко проточною водою.

Очистити деко також можна за допомогою кип'ятіння. Ставимо брудне деко в духовку. Наливаємо в нього дві склянки води та трохи засобу для миття посуду. Вмикаємо духовку на 100 градусів і залишаємо на 25-30 хвилин. За цей час жир відійде від поверхні дека і ви легко змиєте його під краном.

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Також очистити деко в домашніх умовах можна за допомогою лимонної кислоти. Покладіть деко на стіл. Змочіть губкою і щедро посипте лимонною кислотою. Залиште на 30-40 хвилин, після чого вимийте під проточною водою за допомогою металевої мочалки.

Очистити деко від застарілого нагару можна за допомогою звичайного господарського мила. Натріть мило на тертці. Викладіть його на деко, залийте декількома склянками окропу і залиште до повного охолодження розчину. У разі сильного забруднення деко з господарським милом можна підігріти. Для цього увімкніть духовку на 120-150 градусів і залиште в ній деко з милом на 30-40 хвилин.

Очистити деко від нагару можна за допомогою будь-яких миючих засобів, призначених для миття плит. Якщо ви використаєте аерозоль для миття плит, ваше деко буде блищати як нове. Якщо ж магазинного засобу під рукою немає, можна очистити деко содою та оцтом. Для цього дістаємо деко з духовки, щедро посипаємо його содою і гасимо соду за допомогою оцту. Сода з оцтом дадуть реакцію, внаслідок якої від поверхні дека почне відділятися гар. Ми залишаємо деко з розчином на 30 хвилин, після чого миємо під проточною водою.

Як очистити алюмінієве деко від нагару

Складність миття таких листів в тому, що в цьому випадку не можна використовувати кислоту. Оцет, лимон, лимонна кислота пошкодять поверхню алюмінієвого дека.

Найпростіше відмити алюмінієве деко заливши його окропом і додавши в воду засіб для миття посуду. Якщо забруднення занадто велике, налийте в деко 2-3 склянки води, додайте миючий засіб і поставте деко в духовку, розігріту до 130-140 градусів на 30 хвилин.

Алюмінієве деко також можна відмити за допомогою кавової гущі. Викладіть на деко кавову гущу і залиште на 30 хвилин, після чого вимийте деко під проточною водою за допомогою губки. Кавова гуща в цьому випадку буде виконувати функцію скрабу і жир легко відійде.

Також алюмінієвий лист можна вимити нашатирним спиртом за допомогою ватного тампона або губки.

Чистити алюмінієве деко від нагару ножем категорично не можна. Також не варто використовувати металеві щітки та мочалки. В цьому випадку ви пошкодите верхній шар дека.

Як очистити емальоване деко від нагару

Емальоване деко можна відмити за допомогою мильного розчину. Натріть звичайне господарське мило на тертці. Викладаємо мило на деко і заливаємо трьома склянками окропу. Якщо забруднення не надто сильне, просто залиште деко на столі до повного охолодження мильного розчину. Якщо ж шар гару дуже суттєвий - ставимо деко в духовку, і залишаємо на 30-40 хвилин при 100 градусах.

Також емальоване деко можна відмити за допомогою соди. Просто посипте деко содою, додайте кілька ложок води, щоб вийшла кашка. Через 20-30 хвилин помийте деко під проточною водою за допомогою губки.

Врахуйте, що емальоване деко не можна занадто ретельно мити металевою губкою, інакше ви його просто подряпаєте.

Як очистити форму для випічки

Форми для випічки бувають декількох видів: металеві, скляні та силіконові.

М'які силіконові форми найпростіше відмити за допомогою звичайного засобу для миття посуду. У глибоку миску або каструлю кладемо форму, додаємо миючий засіб і наливаємо окріп так, щоб вода повністю покривала форму. Ми залишаємо форму в розчині до повного охолодження води.

Металеві форми для випічки можна відмити за допомогою соди. Змащуємо форму розчином соди та води й залишаємо на 30-40 хвилин. Якщо забруднення дуже сильне, додаємо кілька ложок засобу для миття посуду.

Скляну форму для випічки можна відмити за допомогою розчину соди та засоби для миття посуду. Наливаємо в форму миючий засіб, додаємо соду і ретельно все перемішуємо. Змащуємо отриманим розчином форму і залишаємо на 30 хвилин, після чого промиваємо форму під проточною водою. У разі сильного забруднення, повторюємо процедуру або відправляємо форму з розчином в духовку на 20-30 хвилин при температурі 120-140 градусів.