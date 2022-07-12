Ця інформація допоможе вам підібрати правильний підхід до предмета обожнювання.

Астрологи розкрили "слабкі" місця різних чоловіків за знаком Зодіаку, через вплив на яких можна домогтися їхньої уваги і почуттів.

Овен

Уродженці даного знака нерідко прості і безпосередні. Саме тому вони цінують в жінках почуття гумору і турботу.

Телець

Тельці досить "домашні". Їм важливий затишок і почуття жіночої руки.

Близнюки

Близнюки мають хороший апетит, тому шлях до їхнього серця лежить через шлунок, як би банально це не звучало. Їм подобаються впевнені в собі жінки, які успішно поєднують роль бізнес-леді і домогосподарки. За це Близнюки готові щедро відплатити любов'ю і достатком.

Рак

Ці персонажі дуже цікаві. Вони схильні до творчих натур, тому їхнє серце можуть завоювати креативні, яскраві і активні.

Лев

Безкомпромісні Леви люблять турботу і багато уваги. Вони терпіти не можуть, коли їм обіцяють передзвонити і не передзвонюють. Тому підкорити їхнє серце можна, огорнувши теплом, турботою і визнанням їхньої величі.

Діва

Чоловіки-Діви - дуже активні та ініціативні. Їх можна підкорити тими ж якостями, тільки більшою мірою. Їм подобаються жінки, за якими "не встигаєш".

Терези

Народжені восени дуже цінують зовнішню красу. Попри всі спроби зруйнувати стереотипи, Терези в першу чергу дивляться на фігуру і тіло, а вже потім на внутрішні якості.

Скорпіон

Скорпіонів зводять з розуму романтичні, жіночні і м'які натури. Вони повинні бути податливими, з усім погоджуватися і проявляти себе як охайна і відповідальна господиня.

Стрілець

Підкорити чоловіка-Стрільця може жінка, яка любить подорожувати і багато знає. У його розумінні, супутниця повинна вміти підтримати будь-яку тему для розмови. Тоді вона залишить свій відбиток на його серці.

Козеріг

У любовних відносинах він тягнеться до жінок, які беруть на себе обов'язки лідера. Ні, це не означає, що Козеріг обов'язково повинен бути підкаблучником. Швидше, йому комфортно, коли хтось бере відповідальність на себе.

Водолій

Водоліям подобаються жінки, які не шукають легких шляхів.

Риби

Чоловіки-Риби без розуму від домашніх, спокійних дівчат, які можуть і смачну вечерю забезпечити, і поїхати з ним в яскраве раптову подорож.

Нагадаємо, названо топ-4 знака Зодіаку, яким подобаються чоловіки старшого віку.

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