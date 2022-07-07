Спілкування з ними висмоктує всю енергію і змушує нервувати.

Характер людини безпосередньо залежить від того, під яким знаком Зодіаку вона народилася. Саме тому в уродженців одного Зодіаку проявляються суміжні риси, схильності і звички.

Часто ми чуємо про те, що якась людина поводиться так, ніби він "енергетичний вампір". Такі люди дійсно є. Примітно, що вони можуть навіть не усвідомлювати того, що отруюють життя оточуючим. Хто вони? Читайте в матеріалі УНІАН.

Стрілець

Стрільці - дуже активні, товариські, доброзичливі і комунікабельні. Однак це тільки верхівка айсберга. В реальності вони дуже ревниві, і коли їхні близькі люди хоча б трохи уваги приділяють іншим, Стрільці починають битися в припадках ревнощів. Вони занадто емоційні, що може породжувати конфлікти, сварки і образи.

Попри всю добродушність стрільців, з ними часом взагалі нестерпно спілкуватися.

Близнюки

Вони - другі в рейтингу тих, хто отруює життя своєму оточенню. Вони можуть майстерно маніпулювати близькими, брехати і професійно "грати" потрібні емоції. Близнюки вміють міняти маски і майстерно це роблять, як тільки виникає необхідність.

Козеріг

"Бронзу" в рейтингу найбільш токсичних знаків отримують Козероги. Вони дуже люблять обговорювати за спиною, поширювати про когось неправдиву інформацію. Козероги часто заздрять своїм близьким, сусідам, колегам по роботі; вони порівнюють себе з іншими, і, якщо їх досягнення занадто малі, то завжди б'ються в істериці.

Нагадаємо, названо топ-3 найпідступніших знака Зодіаку, від яких можна чекати чого завгодно.

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