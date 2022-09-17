Астрологи розповіли, якою буде неділя для знаків Зодіаку.

18 вересня все ще триває дія ретроградного Меркурія. Надає ця планета свій вплив на всі знаки Зодіаку. Комусь від неї "дістається" менше, а комусь - більше. Що чекає на вас цього дня - читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

Для вас цей день пройде спокійно і розмірено. Приділіть його сім'ї, прибирання будинку, сходіть до друзів в гості.

Телець

Останнім часом ви відчуваєте себе вже не так впевнено, як раніше. Постарайтеся пропрацювати свої помилки і з понеділка увірватися в роботу з новою силою.

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Близнюки

Домашні справи і турботи не дадуть вам спокою, проте ви нарешті зможете відчути, що відпустили старі проблеми.

Рак

Ті Раки, які зараз знаходяться далеко від дому, дуже сумують за минулим життям. Якщо ж вони знаходяться вдома, то вони, найімовірніше, в цей день будуть неймовірно сумувати за людьми, яких немає поруч.

Лев

Зверніть увагу на те, що ви робите. Зірки підказують, що вам потрібно трохи зупинитися і видихнути, інакше емоційного вигорання не уникнути.

Діва

Зверніть увагу на своє здоров'я. 18 вересня організм може посилати вам сигнали, які не можна ігнорувати.

Терези

Сьогоднішній день ідеально підійде для вечірки з друзями. Зберіться на шашлики, сходіть в ліс за грибами або просто зустріньтеся в кафе. Вас це дуже надихне і ви дізнаєтеся багато нового.

Скорпіон

18 вересня ви можете дізнатися про те, що люди, яких ви вважали близькими, обговорювали вас за спиною і розпускали плітки. Постарайтеся поставитися до цього не трагічно - просто відпустіть цю людину.

Стрілець

Вам варто проявити свою наполегливість. Вона допоможе домогтися поставлених цілей. Чекайте важливих і хороших новин про бізнес або про роботу.

Козеріг

Настрій у вас сьогодні буде плаксивий. Дайте собі можливість проявити слабкість. Тільки не затягуйте з цим, інакше звикнете. Поставте чіткі часові рамки, а потім - знову в бій.

Водолій

Сьогодні вам варто сісти на дієту або переглянути свій раціон. Це допоможе поліпшити своє здоров'я і свою роботу.

Риби

Слідкуйте про те, що ви говорите. Інакше можете образити своїми словами близьку людину, що дуже погано закінчиться.

Нагадаємо, названо найгірших дружин за знаком Зодіаку, від яких потрібно бігти подалі.

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