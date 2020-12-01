Гороскоп радить Близнюкам влаштувати свято для рідних без приводу. Ракам варто розібратися зі своїми особистими проблемами.

Гороскоп на середу, 2 грудня 2020 року, радить Близнюкам влаштувати свято для рідних без приводу. Ракам варто розібратися зі своїми особистими проблемами.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра вам доведеться виконувати безліч нецікавих і неприємних для вас завдань, проте вони будуть частиною ваших безпосередніх обов'язків, тому навряд чи вам вдасться їх позбутися.

Завтра зірки не рекомендують вам сподіватися на долю і вірити в те, що робота найкращим чином виконається сама собою.

Близнюки

Завтра вам захочеться провести час з сім'єю, з дітьми і близькими вам людьми. Купіть торт, фрукти і влаштуйте свято без жодного приводу.

Рак

Зірки рекомендують вам розібратися зі своїми особистими проблемами і утриматися від перебування в галасливих компаніях. Зараз вам для душевного спокою треба побути на самоті.

Лев

Намагайтеся не робити в цей день поспішних висновків, особливо, якщо ви тільки почали якийсь процес. Результат зовсім не завжди буває блискавичним, тому почекайте ще деякий час.

Діва

Діви в цей день можуть з легкістю позбутися старих знайомств. Знайте, що Ви отримаєте більше користі від нових друзів. А тих, які змогли Вас образити і навіть не попросили вибачення, – забудьте раз і назавжди.

Терези

Для реалізації масштабних планів вам треба починати з маленьких, але добре продуманих кроків. Якщо напишете план-ризикуєте стати найуспішнішою і щасливою людиною.

Скорпіон

Подвійне життя не призведе ні до чого хорошого. Вибір завжди є, тому добре подумайте, що вам приносить більше задоволення і щастя.

Стрілець

Вранці Стрільців чекає приплив позитивної енергії. Доля протягом дня подарує вам багато подарунків.

Козеріг

Якщо зможете утримати баланс-все для вас в цей день складеться дуже добре. Середа відкриє для Козерогів багато позитивних новин.

Водолій

Життя Водоліїв нарешті наповниться гармонією, підтримкою і привабливими людьми. Приділяйте більше часу своїм відносинам

Риби

Неохайність раніше не була вам властива, але зараз ви себе і свій будинок дуже запустили. Безлад в будинку-ознака того, що у вас хаос в думках. Місія на завтра-розібратися з цією проблемою.

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Автор: УНІАН