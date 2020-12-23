За словами астрологів, 2021 рік буде сприятливим для всіх нових починань.

Рік білого бика передбачає багато змін у житті людей. За словами астрологів, 2021 рік буде сприятливим для всіх нових починань.

Про це пише slovofraza.

Овен

Для Овна 2021 рік принесе багато нових вражень. Очікуйте поліпшення справ на роботі та можливого підвищення. Є ймовірність, що у вашому році відбудуться неприємні казуси, тому будьте обережні зі своїми фразами і обмірковуйте заздалегідь, що хочете сказати і чи буде це доречно. Фінансова ситуація на початку року може бути нестабільною, але справи підуть вгору, коли ви оновите свої знання і робочі навички. Для Овна очікується несподівана зустріч, яка в подальшому має перспективу перейти в серйозні відносини.

Тельці в 2021 році отримають величезний заряд енергії і потенціалу для здійснення своїх бажань. Цей заряд енергії пошириться і на Інші сфери Вашого життя. Астрологи стверджують, що вам необхідно переосмислити ваше коло спілкування, адже в ньому є люди, які заздрять вам і своїм негативом крадуть життєву силу. Цього року бик дозволить Тельцю відчути щастя в дрібницях. Дозвольте собі поїхати у відпустку, відпустіть все погане, почніть читати книгу, яку давно відкладали. Можливо, знайшовши душевний спокій, ви побачите відповіді на питання, які так давно шукаєте.

Близнюки

Білий бик подарує представникам знака Близнюків мотивацію до саморозвитку. Ви почнете більше займатися улюбленими хобі і навіть задумаєтеся, щоб перетворити їх в справу всього життя. З такою наповненістю спраги життя Близнюки почнуть відкриватися з абсолютно несподіваних сторін. Ви розвинете в собі витримку до труднощів і розширите своє коло спілкування. У цьому вирі подій не забувайте піклуватися про своє здоров'я, адже в році бика воно повинно бути відповідним. Відносини близнюків в 2021 році зміцняться як ніколи. Намагайтеся надавати більше підтримки вашій другій половинці і проявляйте турботу. Ці старання повернуться вам сторицею.

Рак

Раки в 2021 році повинні зібрати всю свою волю і сказати "ні" власній замкнутості, роботі, що не подобається і людям, які ображають. Налаштуйтеся, що ваше життя повинна приносити вам задоволення і білий бик цьому посприяє. Дайте волю емоціям, так давно сидять в вас. Астрологи кажуть, що представнику раку в році бика варто спробувати відмовитися від свого вміння приймати все близько до серця і намагатися підходити до всіх ситуацій з холодним розумом. Якщо ви зможете це зробити - всі подальші ваші плани мають гарантію вилитися в успішний результат.

Лев

2021 рік для Левів виявиться переломним, адже Бик випробуватиме вас на міцність. Цілком ймовірно, що у вас з'являться конкуренти на роботі, які будуть краще вас виконувати доручення. Це поставить під загрозу вашу компетентність у справі і ваш вигляд в очах дирекції. Прислухайтеся до дзвіночків інтуїції. Будьте люб'язні з вашими колегами, і найбільшу увагу зверніть на вашу сім'ю. Саме в ній ви зараз найбільше потребуєте. Відвідайте батьків, допоможіть бабусі з дідусем, поспілкуйтеся з братами і сестрами. Саме в цьому зближенні з сім'єю ви знайдете те натхнення, яке вам так прагне показати білий металевий бик.

Діва

Для Діви зірки в 2021 році налаштовані оптимістично. Ваш складний період завершився з кінцем 2020 року. Проаналізуйте всі проблеми, які виникали у вас минулого року, і подумайте, який урок вони вам дали і чи може він бути корисним в цьому році. Представникам знака Діви астрологи прогнозують початок нового етапу в житті, тому будьте готові до зміни житла, роботи або підвищення рівня відносин. У році Бика Діві варто задуматися над тим, щоб відкладати кошти. Зовсім скоро вони вам стануть необхідні при відкритті власної справи.

Терези

Терезам початок 2021 року принесе вибір. Вам потрібно буде вибрати між власними цінностями і цінностями вашого оточення, яке буде чинити на Вас тиск. Зберігайте спокій, подумайте над вашими пріоритетами і про те, що вам важливо в житті. Не зліться, коли з вами будуть траплятися речі, які вам не подобаються. Вам вдасться прийти до компромісу і не понести втрат тільки тоді, коли ви чітко продумаєте свою стратегію і наведете точні аргументи. Ваша фінансова ситуація покращиться, але для цього вам потрібно буде добре подумати у що вкладати кошти.

Скорпіон

Бик буде м'яким до представників знака Скорпіон, якщо останній почне дивитися на речі з меншим цинізмом. Весь 2021 рік Вас будуть переслідувати деталі, в яких Бик буде намагатися показати вам красу світу, людей, а не тільки їх недоліки.

Цього року вам слід бути добрішими, відкриватися вашому оточенню і не боятися, що вас зрадять або засудять. Через хороший хід ваших фінансових справ ви можете зайнятися благодійністю. Менше критикуйте і обмежуйте вашу кохану людину. Дозвольте її показати себе вам з різних сторін, тоді ваші стосунки отримають інтенсивне зростання.

Стрілець

Подорожі, нарешті подорожі! Для представників знака Стрільця білий металевий бик розширить можливості для відвідування інших країн і покаже світ з зовсім іншого боку. Вас чекає цікава пропозиція, від якого не можна відмовитися, тому що воно подарує вам незабутні враження на все життя. Стрільця чекає багато нових зустрічей з різними людьми. Будьте обережні, не всі бувають прямолінійними і щирими, як ви. Що стосується відносин, то у Стрільців вони будуть періодами напруженими. Враховуйте свій кар'єризм, самовпевненість і бажання бути незалежним. Іноді це може не подобатися вашому партнерові, але якщо ви чітко донесете доцільність своїх позицій – все налагодиться.

Козеріг

Зірки віщують, що в 2021 році Козерогу будуть відкриті всі шляхи, навіть ті, де раніше не вдавалося нічого. Ви зможете збільшити рівень своєї освіченості, записавшись на курси, побачити світ, розширити коло спілкування. Можна будувати плани, братися за будь-який проект, виходити на якісно новий рівень. Секрет вашого успіху, в першу чергу, буде в умінні знаходити спільну мову з різними людьми. Любовне життя Козерогів розквітне з новою силою. На самому початку року є ймовірність зустрічі з колишнім партнером, який захоче відновити відносини.

Водолій

2021 рік змусить Водоліїв подумати над своєю позицією в суспільстві. Ви задумаєтеся чи дійсно займаєтеся тим, чим хочете. У році білого металевого бика цьому знаку доведеться діяти сміливо і швидко, часто навіть не у власних інтересах, а заради благополуччя тих, хто поруч. Ваш спокій і вміння критично мислити буде вам корисно при багатьох ситуаціях в цьому році, які на перший погляд здадуться метушливими. При цьому слід виходити зі стану максимальної серйозності і дозволяти собі веселощі.

Риби

Рибам в 2021 році варто слухати свою інтуїцію, яка буде постійно давати вам підказки. Бик буде сприятливим для вас, коли ви менше будете акцентувати на своїх емоціях, а більше на вашій роботі. Також представникам знака Риб постійно будуть надходити пропозиції щодо зміни робочого місця, але не варто відразу погоджуватися. На поточному місці роботи для вас готують підвищення. Самотні риби мають можливість знайти любов цієї осені, а ті, хто вже мають свої половинки – перейдуть на інший етап відносин.

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Автор: УНІАН