Питання того, коли в Україні припинять стріляти, хвилює дуже багатьох. Росіяни продовжують цинічно вбивати мирне населення.

УНІАН зібрав думки найпопулярніших астрологів щодо того, як і чим закінчиться війна в Україні.

Макс Гордєєв

Відомий в Україні екстрасенс раніше передбачав, що 30 квітня буде переломним моментом. Так і сталося - саме після цієї дати загарбники відступили за деякими напрямками. Зараз Гордєєв заявив, що наступна важлива дата буде в середині серпня.

"Але я хочу попередити всіх, щоб не думали, що коли настане серпень, вийде хтось і скаже: "Все, закінчилася війна". Війна завершуватиметься поетапно для кожного міста окремо. Тобто спочатку буде захід країни, потім - центр", - заявив екстрасенс.

Яна Эзотеричка

Таролог перерахувала чотири міста, в яких зараз зберігається високий рівень небезпеки.

"Кривавий період розпочався 12 липня і триватиме до середини серпня місяця. Міста, які постраждають найбільше - Харків, Київ, Донецька і Луганська області. Битва за Донбас не покращується. Контрнаступ ЗСУ можливий після 15 серпня", - пояснила експерт.

Наталія Власенко

Експерт вважає, що в війні в Україні є чотири важливі дати. За її даними, бойові дії можуть бути закінчені або восени 2023 року, або влітку 2024. Також в 2024 і в 2025 році будуть відбуватися доленосні для народу події.

Олексій і Анна Суханови

Вони стверджують, що інтенсивність бойових дій підвищиться вже в липні цього року, що принесе свої результати.

"Можливо, відбудуться якісь важливі події, які поки не враховуються військовими аналітиками і нові події виступлять "прискорювачем" військових дій", - кажуть астрологи.

Вони стверджують, що війна закінчиться на користь України.

Нагадаємо, астрологи назвали 4 нестаріючих жінки за знаком Зодіаку.

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