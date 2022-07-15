Що астрологи думають про терміни завершення війни / Фото facebook.com/okPivden

УНІАН зібрав думки найпопулярніших астрологів щодо того, як і чим закінчиться війна в Україні. 

Макс Гордєєв 

Відомий в Україні екстрасенс раніше передбачав, що 30 квітня буде переломним моментом. Так і сталося - саме після цієї дати загарбники відступили за деякими напрямками. Зараз Гордєєв заявив, що наступна важлива дата буде в середині серпня. 

"Але я хочу попередити всіх, щоб не думали, що коли настане серпень, вийде хтось і скаже: "Все, закінчилася війна". Війна завершуватиметься поетапно для кожного міста окремо. Тобто спочатку буде захід країни, потім - центр", - заявив екстрасенс.

Яна Эзотеричка

Таролог перерахувала чотири міста, в яких зараз зберігається високий рівень небезпеки. 

"Кривавий період розпочався 12 липня і триватиме до середини серпня місяця. Міста, які постраждають найбільше - Харків, Київ, Донецька і Луганська області. Битва за Донбас не покращується. Контрнаступ ЗСУ можливий після 15 серпня", - пояснила експерт. 

Наталія Власенко 

Експерт вважає, що в війні в Україні є чотири важливі дати. За її даними, бойові дії можуть бути закінчені або восени 2023 року, або влітку 2024. Також в 2024 і в 2025 році будуть відбуватися доленосні для народу події. 

Олексій і Анна Суханови

Вони стверджують, що інтенсивність бойових дій підвищиться вже в липні цього року, що принесе свої результати. 

"Можливо, відбудуться якісь важливі події, які поки не враховуються військовими аналітиками і нові події виступлять "прискорювачем" військових дій", - кажуть астрологи. 

Вони стверджують, що війна закінчиться на користь України. 

Нагадаємо, астрологи назвали 4 нестаріючих жінки за знаком Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: