Місячний гороскоп харчування і дієти підкаже вам, як скласти свій раціон по фазі Місяця. У різні дні місячного циклу добре засвоюються одні продукти, а від інших рекомендується відмовитися. Щоб харчування приносило вам тільки користь, потрібно скласти свій раціон за місячним календарем.
Місячний гороскоп харчування 18 лютого
18 лютого - зростаючий Місяць в знаку Тельця
Сьогодні хороший день для розвантаження, дієти, одноденного голодування. Можна дотримуватися вегетаріанської дієти, а також зайнятися схудненням. Не рекомендується їсти жирну, важку їжу, переїдати. Варто зменшити в стравах кількість солі і спецій, оскільки нирки в цей день вразливі.
Для не вегетаріанців підійде риба, злаки, яйця і легка їжа. Погано засвоюється солона риба, копченості, сало, шинка. Протипоказані алкоголь і нікотин.
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