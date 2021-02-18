Сьогодні потрібно розвантажитися або дотримуватися дієти.

Місячний гороскоп харчування і дієти підкаже вам, як скласти свій раціон по фазі Місяця. У різні дні місячного циклу добре засвоюються одні продукти, а від інших рекомендується відмовитися. Щоб харчування приносило вам тільки користь, потрібно скласти свій раціон за місячним календарем.

Місячний гороскоп харчування 18 лютого

18 лютого - зростаючий Місяць в знаку Тельця

Сьогодні хороший день для розвантаження, дієти, одноденного голодування. Можна дотримуватися вегетаріанської дієти, а також зайнятися схудненням. Не рекомендується їсти жирну, важку їжу, переїдати. Варто зменшити в стравах кількість солі і спецій, оскільки нирки в цей день вразливі.

Для не вегетаріанців підійде риба, злаки, яйця і легка їжа. Погано засвоюється солона риба, копченості, сало, шинка. Протипоказані алкоголь і нікотин.

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Автор: Катерина Пулатова