Сьогодні рекомендується більше пити і відмовитися від алкоголю.

Відомо, що Місяць має вплив на всі живі організми на землі, в тому числі і на здоров'я людини. Земний супутник визначає нашу долю, впливає на самопочуття і роботу внутрішніх органів. В деякі дні місячного циклу добре засвоюються одні продукти, і погано перетравлюються інші. Щоб харчування сьогодні принесло вам тільки користь - звіртеся з місячним гороскопом харчування і дієти.

Місячний гороскоп харчування 23 січня

23 січня - зростаючий Місяць у Близнюках

Сьогодні бажано якомога більше пити. Рідину можна вживати в будь-якому вигляді - вода, мінералка, свіжовичавлені соки, компоти, чай. Рекомендується повністю виключити алкоголь і нікотин.

Добре засвоюються горіхи, насіння, рослинні олії. Сьогодні краще утриматися від жирних видів м'яса, будь-якої риби і яєць. Корисними будуть молочні жири в сирі, сметані і кефірі, а також такі продукти як авокадо і оливки.

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Автор: Катерина Пулатова