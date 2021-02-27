Наші предки давно помітили, що Місяць має великий вплив на роботу органів травлення і засвоюваність продуктів. В деякі дні місячного циклу добре засвоюються одні продукти, а інші погано сприймаються організмом.
Місячний гороскоп харчування 27 лютого
27 лютого - повний Місяць в знаку Діви
В повний Місяць корисно провести одноденне голодування. Якщо це неможливо - важливо харчуватися легкою їжею без хімічних добавок, оскільки організм в цю добу дуже гостро реагує на все ненатуральне. Рекомендується пити більше рідини, вживати овочеві страви.
Зі спецій можна використовувати натуральні приправи - імбир, куркуму, розмарин. Можна їсти супи, каші, рибу, морепродукти і молочні продукти. У цей день погано засвоюється м'ясо, гриби і бобові. Також не рекомендується алкоголь.
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