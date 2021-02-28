Сьогодні дозволяється себе побалувати.

Місяць - це мудрий провидець, який пророкує долю людства. Наш супутник впливає на всі сфери нашого життя, в тому числі і на роботу органів травлення. Багато людей помічають, що в певні дні місячного циклу деякі звичайні продукти засвоюються гірше або краще, ніж завжди.

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Спадний Місяць вимиває з організму все непотрібне, сприяє очищенню. Це хороший день для гурманства і кулінарних експериментів. Сьогодні можна побалувати себе чимось смачненьким, оскільки вся їжа добре перетравлюється.

У цей день дозволяється випити трохи червоного вина. Також добре засвоюються морепродукти, сири, виноград, екзотичні фрукти. Але переїдати сьогодні все ж не варто, щоб не нашкодити організму.

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Автор: Катерина Пулатова