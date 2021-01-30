Сьогодні рекомендується розвантажити організм.

З давніх-давен люди звертали свій погляд до Місяця, щоб дізнатися свою долю і скласти плани на майбутнє. Місяць - це мудрий провісник, який впливає на все живе на Землі. У різні фази місячного циклу наш організм потребує різної їжі. Місячна дієта підкаже, наскільки придатний цей день для схуднення і які продукти варто їсти сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 30 січня

30 січня - спадний Місяць в знаку Діви

Під час спадного Місяця наш організм виводить з організму все зайве і непотрібне. У ці дні можна їсти більше, ніж в інші фази, і це не відіб'ється на вашій вазі. Однак переїдати сьогодні не варто. У цей день рекомендується провести очищення і розвантаження організму.

Сьогодні можна влаштувати собі розвантажувальний день або одноденну дієту. 30 січня рекомендується їсти тільки вегетаріанські страви. Добре засвоюються каші, супи, гриби, овочі. Можна готувати їжу на рослинній олії і заправляти нею салати. Краще відмовитися від м'яса, газованих напоїв, сала, оселедця, копченостей. Страви варто поменше солити і не перчити.

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Автор: Катерина Пулатова