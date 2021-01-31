Місяць - це не тільки супутник Землі, але і мудрий провидець. З давніх-давен по фазах Місяця визначали найближче майбутнє, планували роботи в городі і передбачали долю. Фази Місяця також впливають на роботу людського організму і органів травлення. За місячним календарем харчування визначають, які продукти варто вживати сьогодні, а від яких краще відмовитися.
Місячний гороскоп харчування 31 січня
31 січня - спадний Місяць в знаку Діви
Спадний Місяць - це період очищення і оновлення організму. Сьогодні виводяться всі непотрібні речовини, а їжа перетравлюється дуже швидко. Сьогодні можна їсти більше, ніж в інші фази, і не поправлятися.
У цей день рекомендується максимально обмежити кількість солі і перцю в їжі. Також не рекомендується вживати копченості, сало, солону рибу, плавлений сир. Сприятливо їсти будь-які круглі овочі, а також всі види капусти і гранат, можна пити гранатовий сік. Головний продукт дня - це картопля. Її можна їсти в будь-якому вигляді.
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