Сьогодні добре засвоюється картопля.

Місяць - це не тільки супутник Землі, але і мудрий провидець. З давніх-давен по фазах Місяця визначали найближче майбутнє, планували роботи в городі і передбачали долю. Фази Місяця також впливають на роботу людського організму і органів травлення. За місячним календарем харчування визначають, які продукти варто вживати сьогодні, а від яких краще відмовитися.

Місячний гороскоп харчування 31 січня

31 січня - спадний Місяць в знаку Діви

Спадний Місяць - це період очищення і оновлення організму. Сьогодні виводяться всі непотрібні речовини, а їжа перетравлюється дуже швидко. Сьогодні можна їсти більше, ніж в інші фази, і не поправлятися.

У цей день рекомендується максимально обмежити кількість солі і перцю в їжі. Також не рекомендується вживати копченості, сало, солону рибу, плавлений сир. Сприятливо їсти будь-які круглі овочі, а також всі види капусти і гранат, можна пити гранатовий сік. Головний продукт дня - це картопля. Її можна їсти в будь-якому вигляді.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова