Сьогодні рекомендується збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

Місяць - це мудрий провидець, який дає людям поради і оберігає від бід. Місячний гороскоп харчування допоможе вам у складанні свого раціону на сьогодні. З давніх-давен помічено, що в деякі періоди місячного циклу одні продукти засвоюються краще, а інші можуть нашкодити. Дізнайтеся, як харчуватися сьогодні і що слід обмежити.

Місячний гороскоп харчування 4 лютого

4 лютого - спадний Місяць в знаку Скорпіона

Сьогодні нейтральний день для схуднення. Ваші зусилля в цій сфері не будуть марними, але приголомшливих результатів чекати не варто. У період спадного Місяця з організму виводяться всі надлишки, їжа добре перетравлюється. Можна їсти більше, ніж в інші фази, і не поправлятися. Однак сьогодні переїдати не рекомендується, інакше будуть проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

4 лютого - хороший день для голодування і розвантаження. Рекомендується вставати з-за столу злегка голодним. Дуже корисно сьогодні їсти кисломолочні продукти. Особливо корисний сир і сири. Бажано відмовитися від кави і чаю сьогодні, краще замінити всі напої молоком. Не варто вживати алкоголь, сигарети. Схильним до повноти людям краще виключити борошняне і булочки.

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Автор: Катерина Пулатова