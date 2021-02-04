Місяць - це мудрий провидець, який дає людям поради і оберігає від бід. Місячний гороскоп харчування допоможе вам у складанні свого раціону на сьогодні. З давніх-давен помічено, що в деякі періоди місячного циклу одні продукти засвоюються краще, а інші можуть нашкодити. Дізнайтеся, як харчуватися сьогодні і що слід обмежити.
Місячний гороскоп харчування 4 лютого
4 лютого - спадний Місяць в знаку Скорпіона
Сьогодні нейтральний день для схуднення. Ваші зусилля в цій сфері не будуть марними, але приголомшливих результатів чекати не варто. У період спадного Місяця з організму виводяться всі надлишки, їжа добре перетравлюється. Можна їсти більше, ніж в інші фази, і не поправлятися. Однак сьогодні переїдати не рекомендується, інакше будуть проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
4 лютого - хороший день для голодування і розвантаження. Рекомендується вставати з-за столу злегка голодним. Дуже корисно сьогодні їсти кисломолочні продукти. Особливо корисний сир і сири. Бажано відмовитися від кави і чаю сьогодні, краще замінити всі напої молоком. Не варто вживати алкоголь, сигарети. Схильним до повноти людям краще виключити борошняне і булочки.
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