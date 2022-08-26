Експерт запевняє, що не відчуває там енергії катастрофи.

Відомий український екстрасенс Роман Шептицький відповів на питання, чи зможуть окупанти підірвати Запорізьку АЕС. В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН експерт розповів, що не "відчуває" енергії вибуху. Проте інші ризики присутні.

"Однак є ризик диверсії і шантажу. Запорізька АЕС може бути обстріляна, але це робиться скоріше для того, щоб відвернути увагу від війни на Донбасі, в південній частині України", - сказав Роман.

Екстрасенс додав, що у загарбників є розуміння того, що вибух ЗАЕС спричинить істотної шкоди і для них самих.

"Росіяни розуміють, що якщо вони підірвуть АЕС, то там пів Росії піде "спати". Тобто на всі плани окупантів чекатиме крах. Тому страшну катастрофу по АЕС я не відчуваю", - уточнив Роман Шептицький.

Також він додав, що, розкладаючи карти, побачив, що до обговорення цього питання приєднається світова спільнота.

"Це може статися вже найближчими днями", - підсумував Шептицький.

Нагадаємо, відомий екстрасенс зробив шокуючу заяву про закінчення війни в Україні.

Також УНІАН писав, що Шептицький передбачав дату, коли долар буде по 60 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: