1 лютого Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого - християнського святого і відлюдника, автора безлічі молитов. Він був учнем Антонія Великого. Він рано одружився і овдовів, після смерті дружини усамітнився в монастирі в Фівадській пустелі. Йому приписують цілющі здібності.
На Русі Макарія вважали зцілювачем від хвороб. У цей день господині брали у бабусь-травниць звіробій, іван-чай, материнку і плоди шипшини. З трав варили чай на джерельній воді і давали всім рідним для міцного здоров'я. Щоб вигнати з дому хвороби і бісів, проходилися по кімнатах з палаючим полином. Вважається, що сни з 31 січня на 1 лютого - віщі і збуваються найближчими днями.
На Макарія не можна було працювати, тому всі ходили в гості і пили чай з самовара. 1 лютого самовар топили валянками, а потім надягали на ноги і носили. Вважалося, що це позбавляє від хвороб ніг. Школярі та студенти в цей день моляться Іоанну Златоусту про успіхи в навчанні.
Погодні прикмети 1 лютого
- Сьогоднішній день називається Макаром-весновкажчиком, тому що по погоді визначали, якою буде весна. Ясний день або відлига сьогодні - до ранньої весни.
- Якщо сьогодні почалася хуртовина, то вона триватиме до березня.
- Яка погода 1 числа - таким і весь лютий буде.
- Зоряне небо сьогодні віщує затяжну зиму.
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