Православна церква 12 лютого святкує Собор Трьох Святителів - Василія Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова. У столиці Православної Візантійської імперії Константинополі в один час велися тривалі суперечки про те, кому з трьох великих Святителів слід віддати перевагу. Через це між городянами було багато суперечок і чвар. У 1084 році митрополиту Іоанну Євхаїтському було видіння про Трьох Святителів, які заявили, що вони рівні перед Богом. Вони веліли припинити всі суперечки і почитати їх пам'ять в один день.
За старим календарем сьогодні відзначали передостанній день січня і ворожили про погоду на лютий. У лісі починався "звіриний весільник" - тварини билися один з одним за самку. Багато прикмет дня пов'язано зі звірами і птахами.
За звичаями в цей день заборонено прясти, шити і підковувати коней. Порушників цієї заборони чекає багатоденний біль в руках і ногах. Дівчата в цей день читали привороти на коханого і вішали стрічки на дерева.
Погодні прикмети 12 лютого
- Якщо граки прилетіли додому з теплих країв, то рік буде неврожайним, але в лісі буде багато ягід.
- Багато зайців в садах - настають сильні морози.
- Вовки під житлом виють - до морозу.
- Снігурі багато цвірінькають - до сильних снігопадів і хуртовини.
- Якщо кінь на землю лягає, значить буде потепління.
- Іній на деревах віщує тепло.
- Вітряний день сьогодні обіцяє дощовий рік.
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