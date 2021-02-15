Православна церква в цей день відзначає одне з дванадцяти найважливіших християнських свят - Стрітення Господнє.

Сьогодні Церква відзначає велике свято з числа двунадесятих - Стрітення Господнє. Свято присвячене події з життя Ісуса Христа. На сороковий день після народження Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб подякувати Богові за первістка. У храмі знаходився праведний Симеон, який не вірив у народження Спасителя і за це йому було призначено жити, поки він не переконається у виконанні пророцтва. В Ісусі він побачив майбутнього месію. Стрітення - це зустріч людства в особі Симеона з Сином Божим.

У народі цей день вважали першою зустріччю весни: "Стрітення – зима з весною і влітку зустрілися". З цього дня починався перелом весни. Селяни пекли пиріжки у формі птахів, які символізували весну. Потім обходили будинок з іконою Стрітення. Після обіду всі молилися.

Стрітення не вважалося дуже великим святом. У народі його чекали через наближення весни. Діти закликали червоне сонечко показатися через хмари. У цей день струшували сніг з фруктових дерев, щоб вони дали хороший урожай. Курей рясно годували, щоб краще неслися.

На Стрітення до церкви носили для освячення свічки - громниці. Цей обряд походить з католицтва. Після повернення з церкви запалену громницю обносили навколо хліба і столу. Вважалося, що вони відганяють нечисту силу і негоду. Стрітенську свічку також давали важко хворій людині, щоб вона швидше одужувала.

Погодні прикмети 15 лютого

Яка погода на Стрітення - такою і весна буде.

Вітер сьогодні віщує хороший урожай фруктів.

Тиха і сонячна погода - до хорошого врожаю льону.

Йде сніг на Стрітення - до затяжної дощової весни.

Тихий сонячний день обіцяє хороший урожай хліба.

Якщо вночі небо дуже зоряне, то весна буде пізньою.

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Автор: Катерина Пулатова