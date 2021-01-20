20 січня Православна Церква відзначає Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Іоанна вважали покровителем сільського господарства і молилися йому про позбавлення від головних болів. За вікном в цей час тріщав мороз, але день подавав перші звісточки про весну.
Іоанн Предтеча з юних років присвятив себе служінню Богу, дотримувався постів і молився. Він хрестив юдеїв, передбачив прихід Месії і саме він в річці Йордані хрестив Ісуса Христа.
19 січня закінчувалися Святки і період зимових свят. Відсьогодні і до Масляної тривала пора весіль і сватання - "весільні тижні". Цей період також називають М'ясоїд. У сім'ї з незаміжніми дівчатами засилали сватів. Бувало, що одружувалися не по любові - іноді пару для дівчини вибирали батьки.
З ранку 20 січня робили ковток водохресної води з ополонки. Цей день називався в народі Іваном Бражником, оскільки прийнято було запивати сльози і зло. У народі говорили :"Святкуй раз на місяць - будеш веселим; засвяткуєш кожен день - будеш голим". Свої сльози також запивали дівчата, яким чоловіка вибирали батьки - вважалося, що тоді у нареченої буде менше горя в шлюбі.
Прикмети погоди 20 січня
- Ясна і холодна погода в цей день віщувала посушливе літо.
- Якщо погода похмура і сніжна - буде багатий урожай.
- Ранковий туман - до багатого врожаю хліба.
- Якщо в цей день вдарили морози і потім стоять ще цілий тиждень - буде відлига.
- Побачити мишу сьогодні - до поповнення в родині.
- Яскраве сонце опівдні віщує ранню весну.
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