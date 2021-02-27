27 лютого в народі називають днем Кирила-укажчика, а також Бабиними взбриксами.

27 лютого Православна Церква вшановує пам'ять святого Кирила (в миру Костянтина), філософа, який разом зі своїм братом святим Мефодієм переклав Євангеліє на давньослов'янську мову, а також винайшов старослов'янську абетку.

У народі 27 лютого називають днем Кирила-покажчика. У цей день селяни виходили на город і затримували сніг для кращого врожаю. Жінки доглядали за землею і привчали до праці дітей.

Також цей день називали Бабиними взбриксами. Жінки приходили до повитух, які приймали у них пологи, дарували гостинці і дякували за успішні пологи. Вважалося, що якщо мати обдарує іншу сім'ю, то і в її будинку буде достаток і ситість. Повитухам приносили м'ясні пироги, пряники, вино і пиво, мед.

27 лютого не можна стригти волосся і нігті, відвідувати лікарів, робити косметологічні процедури. Добре в день Кирила робити покупки - куплена річ довго прослужить. Також можна позбавлятися від шкідливих звичок.

Погодні прикмети 27 лютого

Яка погода на Кирила - таким буде і серпень.

Гарна погода сьогодні віщує похолодання.

Сонячний день означає, що морози протримаються довго, але літо буде теплим.

Синиці щебечуть голосно - до потепління.

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Автор: Катерина Пулатова