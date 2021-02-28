28 лютого в народному календарі у слов'ян називається Онисим-вівчарник.

Сьогодні церква шанує пам'ять апостола Онисима, який був рабом знатного християнина Філімона. Провинившись перед господарем, Онисим втік до Риму, де потрапив до в'язниці. Там він познайомився з апостолом Петром і прийняв хрещення, а потім повернувся до Филимона не як раб, а як брат.

Вважається, що 28 лютого зима стає "безрогою" і починає поступатися весні. Багато традицій цього дня пов'язано з вівцями. Вівчарі вночі виходили на вулицю і гукали зірок, щоб були ягнята. А пастух увечері на прохання господаря овець виходив за пасовище і низько кланявся в чотири сторони, а потім молився Власію. Після цього господар запрошував пастуха в будинок, пригощав вином і давав подарунок.

На Онисима на ранкову зорю виставляють у двір пряжу, щоб вона була білою і міцною. У комору на підлогу висипали різні види насіння, щоб "загартувати" їх перед посадкою. У цей день можна гадати і ворожити, але не можна будувати плани і відправлятися в далеку дорогу.

Погодні прикмети 28 лютого

Повний яскравий місяць сьогодні віщує похолодання.

Якщо захід червоний, то буде хуртовина.

Лисиці гавкають в лісі - до снігопаду.

Яка погода сьогодні, таким буде і вересень.

Якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.

Якщо на небі багато зірок, то в овець народиться багато здорових ягнят.

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Автор: Катерина Пулатова