У народі 4 лютого відомо також як Тимофіїв день, Тимофій-напівзимник.

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла. Тимофій був добре освіченим, добрим і доброчесним чоловіком. Разом з Павлом він подорожував по Європі і поширював вчення Христа, виступав проти язичництва.

У народі день називають "напівзимником", тому що половина зими вже залишилася позаду. У цей день зазвичай вирують сильні морози, які називають "тимофіївськими": "Тимофіївський мороз половину зими з собою забрав." Морози були суворіші за водохресні, але тривали всього пару днів, а потім наступала невелика відлига.

Селяни готувалися до польових весняних робіт. Бджолярі утеплювали вулики, щоб бджоли не замерзли. Якщо бджоли дзижчали дуже тихо - значить вони не страждають від морозів, а якщо сильно гудуть - слід їм допомогти. Сни, приснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими.

Дівчата 4 лютого з'їжджали з гірок на санях. Та, хто далі за всіх прокотиться і не впаде, влітку збере найбільше врожаю. На Тимофія лікували грижу і болі в спині - вважалося, що вони швидко проходять.

Погодні прикмети 4 лютого

Якщо спітніли віконні рами - скоро потеплішає.

Заметіль сьогодні означає, що весь тиждень буде хуртовина.

Сонце опівдні здалося на небі - до ранньої весни.

Густий снігопад сьогодні обіцяє врожайне літо. Чим більше випаде снігу, тим більше буде зерна.

Візерунки на склі піднімаються вгору - до похолодання, а вбік - до відлиги.

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Автор: Катерина Пулатова