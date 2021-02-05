Сьогоднішній день в народі отримав назви Агафій-півхлібник, Агафіїн день.

5 лютого Православна Церква вшановує пам'ять священномученика Климента. Він народився у 258 році на території сучасної Туреччини. У 12-річному віці Климент осиротів. Перед смертю мати передбачила, що він прийме мученицьку смерть за Христа. Климент вів доброчесне життя, став єпископом. За часів гонінь на християн його кинули в темницю і схиляли до язичництва, але він не піддавався. Потім його відправили до імператора Максиміана, який також його полонив. Незабаром його вбили воїни міста, а гоніння на християн припинилися.

У народі день називають Агафій-напівхлібник. Селяни оглядали комори і оцінювали, скільки припасів залишилося до весни. Комори доводили до ладу, чистили і вимітали засіки, лагодили стіни і вікна.

Господині в цей день пекли пироги з куркою, які символізували достаток і щастя. Кожен член родини обов'язково з'їдав по шматочку пирога. А його залишки не викидали, а віддавали худобі.

У цей день не можна дивитися вночі на падаючі зірки - можна накликати смерть рідних. Якщо подорожній або мандрівник буде проходити повз будинок - його обов'язково запросять в будинок і нагодують. Вважається, що якщо дитина народилася 5 лютого, вона виросте трудівником і матиме міцне здоров'я.

Погодні прикмети 5 лютого

Синиця з ранку кричить - до морозів.

Гуси і качки купаються в снігу - до відлиги.

Якщо сьогодні випало багато снігу, то буде хороший урожай зерна.

Яка сьогодні перша половина дня - таким буде січень наступного року.

Білки по деревах скачуть - до швидкої відлиги.

Морозний і сонячний день віщують жаркий серпень.

Сонячний день сьогодні обіцяє ранню весну.

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Автор: Катерина Пулатова