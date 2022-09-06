Побутові справи зовсім їх не надихають.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку серед жінок, які не вміють ні готувати, ні прибиратися. Побутові справи зовсім їх не надихають, тому вони вважають за краще відмовлятися від їх виконання.

Телець

Жінки-Тельці не створені для домашніх турбот. Їм простіше заробити грошей і викликати клінінгову компанію, щоб спеціально навчені люди займалися їхнім будинком. Також вони ненавидять готувати, тому найчастіше купують вже готову їжу або обідають в ресторанах. Не варто сподіватися і на те, що після шлюбу щось зміниться. У цьому всі Тельці.

Стрілець

Стрільці не прив'язані до свого будинку. По своїй натурі вони мандрівниці, які приїжджають додому хіба що, щоб переночувати. Тому їм зовсім не важливо, чи чисто в будинку, чи протертий пил, чи вимиті підлоги. А в їхньому холодильник найчастіше висить всього лише та сама відома миша.

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Лев

Представниці цього зодіакального сузір'я зосереджені на своєму зовнішньому вигляді і на зароблянні грошей. Все інше їх мало цікавить. Немає в будинку їжі? Нічого страшного, можна замовити. Брудні підлоги? Доведеться одягнути капці, а не ходити босоніж. До речі, ці дами настільки ліниві, що їм складно навіть речі скласти в шафу, вони розкидають їх по всій квартирі.

Нагадаємо, три знаки Зодіаку в старості стають нестерпними.

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