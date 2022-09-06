Астрологи розповіли, що люблять їсти знаки Зодіаку найбільше. Так, Овни вражають любов'ю до м'яса, А Риби - зовсім не прихильники морепродуктів.

Астрологи розповіли, які ласощі люблять знаки Зодіаку. З'ясувалося, що схильність до харчових продуктів закладена в людині з народження і відповідає даті і часу його появи на світ.

Що любить їсти Овен

Згідно з кулінарним гороскопом, цим людям довподоби м'ясні страви. У ресторанах вони замовляють стейки або реберця, а вдома люблять готувати відбивні. Раціон без м'яса Овни взагалі не розуміють.

Що любить їсти Телець

Тельці - взагалі не вибагливі люди в плані раціону. Але те, що вони люблять особливо - це піца. Уподобання можуть віддавати піці з мисливськими ковбасками або піці з куркою і ананасами.

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Що люблять їсти Близнюки

Уродженці цього знака - справжні ласуни. Вони люблять цукерки, печива, тістечка.

Але справжнім улюбленцем серед усього гастрономічного розмаїття є торт наполеон.

Що любить їсти Рак

Що люблять знаки Зодіаку, народжені влітку? Звичайно ж якісь "літні" страви. Так, їм до душі салати зі свіжих овочів.

Що любить їсти Лев

Улюблена їжа Лева - це роли або суші. Блюдо традиційної японської кухні, приготоване з рису і різних морепродуктів - це справжня любов, яку Леви ні на що не проміняють.

Що любить їсти Діва

Діви обожнюють італійську кухню. Наприклад, паста карбонара або паста з соусом бешамель.

Вони вважають за краще ті страви, які ситні, і містять в собі поєднання м'яса і сиру.

Що люблять їсти Терези

Уродженці цього осіннього знака Зодіаку не особливо заморочуються у виборі улюблених страв: їм до душі класичний український борщ.

Що любить їсти Скорпіон

Скорпіони - справжні гурмани. Вони весь час експериментують з продуктами і дуже люблять різні кулінарні творіння. Люблять грибні страви, як десерт оберуть морозиво зі збитими вершками, або фрукти з розтопленим шоколадом.

Що любить їсти Стрілець

Стрільці люблять страви, у яких яскраво виражений смак. Найбільше під цю категорію потрапляє фаст-фуд: гамбургери, чізбургери, хот-доги, шаурма.

Що любить їсти Козеріг

Козероги - фанати вареників. З картоплею, з капустою, грибами або вишнею. Це те, що їм дуже подобається.

До слова, Козероги і самі не проти навчитися готувати щось цікаве.

Що любить їсти Водолій

Водолії - ласуни. Якщо говорити про те, які солодощі люблять різні знаки Зодіаку, то пончики, мафіни і сіннабони - це те, без чого Водолії не можуть провести і дня. Правда, фігурі це ніяк не допомагає.

Що люблять їсти Риби

Як не дивно, але Риби - не фанати морепродуктів. Вони віддають перевагу всьому, що пов'язано з сиром: сирники, банош (кукурудзяна крупа з сиром бринза), сирні палички в клярі, хачапурі і подібне.

Нагадаємо, було названо топ-3 найпідступніших жінки по Зодіаку, від яких краще триматися подалі.

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