Природній супутник Землі у цей період буде повністю освітлений і насичений енергією.

Уже за декілька днів над Землею зійде повний Місяць. Настане цього місяця повня у понеділок, 30 листопада.

Читайте такожМісячний календар на грудень 2020: сприятливі та несприятливі дні наступного місяцяПовня, або повний Місяць – фаза Місяця, за якої Земля розташовується між Сонцем та Місяцем, і тому з неї видно лише освітлений його бік. Нічне світило у цей час має вигляд правильного яскравого диска, адже на нього потрапляє найбільша кількість сонячного світла.

Цієї повні Місяць перебуватиме в зодіакальному сузір’ї Близнюки. Рухливість знаку сприяє у вирішенні накопичених дрібних справ, які відволікають від великих, оскільки в цей період поверхневе ставлення до світу не дозволить зосередитися на важливому.

Повний місяць у листопаді 2020: коли, дата

Повня настане 30.11.2020 о 11:30. Це 15-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме в знаку Зодіаку Близнюки. Відсоток освітленості місяця становитиме 100%. Місяць зійде о 16:04, а зайде о 07:25.

Особливості повні у листопаді

Повний Місяць має значний вплив на всі живі організми в цілому й людей зокрема. У повні дуже сильна енергетика, тому вона може розхитати психіку, спричинити різкі зміни в житті й принести нещастя.

У спілкуванні проявляється надмірна імпульсивність, підвищується тяга до негативного мислення та вживання спиртних напоїв.

Це неоднозначний період, коли нічне світило безроздільно править світом. Це час підбиття підсумків попередніх фаз, і якщо вони здійснені правильно, то ефект у повний місяць буде максимальним.

Що можна робити в повню 30 листопада

З огляду на посилену імпульсивність, варто зайнятися питаннями і проблемами, що не потребують особливої концентрації уваги й великих тимчасових витрат. Збільшена інтелектуальна активність добре позначається на справах, що вимагають миттєвого прийняття рішень або пов'язаних із добуванням інформації.

Повня – чудовий час для творчості. Повний місяць допомагає творити й створювати.

Місяць у Близнюках викликає тягу до змін і спонтанності. Варто побільше думати про свої почуття, ділитися думками з оточуючими. Мислити холоднокровно в цей час виходить із легкістю, але слід бути обережними – не допускати цей холод у серце – це відштовхне оточуючих. Варто знайти баланс між розумом і почуттями.

Що не можна робити у повню 30 листопада

Постійне бажання переключитися на інше заняття не сприяє кропіткій роботі, що вимагає мобілізації всієї уваги, тому всі довгострокові проекти, на вирішення яких потрібно витратити не один день, варто відкласти до настання сприятливого періоду.

Не варто цього дня проводити хірургічні операції. А також не рекомендується давати гроші в борг, оскільки можна їх не отримати назад.

Повня у листопаді: що чекає на знаки Зодіаку 30 листопада

Овен: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Серйозний день, пов'язаний з переоцінкою стосунків з оточуючими людьми, отриманням інформації. Жінки-Овни повинні бути уважні у виборі партнерів – можливе розчарування. Чоловікам-Овнам слід врахувати всі нюанси, перш ніж братися за будь-яку справу. Адже може трапитися щось, що серйозно вплине на ваші справи.

Телець: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Цього дня варто звернути увагу на своє здоров'я, стежити за харчуванням. Купуючи продукти, слід обирати якісні. Відмовтеся від консервованих продуктів, солодощів та важкої їжі тваринного походження. У раціоні повинні переважати овочі та фрукти.

Читайте такожЗначення імені Оксана: характер, доля, сумісність з іншими іменамиБлизнюки: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Можливі невеликі проблеми зі здоров'ям. Навряд чи це буде що-небудь серйозне, найімовірніше – легка застуда. Тому цього дня варто трохи полежати вдома. Уважно поставтеся до харчування: переїдання в ці дні сильно зашкодить.

Рак: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Цього дня треба звернути особливу увагу на своє здоров'я. Варто приділити увагу харчуванню: відмовитися від консервованих продуктів, солодощів та важкої їжі тваринного походження. Натомість краще споживати овочі та фрукти.

Лев: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Це напружений день. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або з колегами. Навіть дрібна сварка або необдумане висловлювання можуть перерости у великий скандал. У стосунках з людьми не йдіть на поводу у своїх емоцій.

Діва: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Сприятливий день, пов'язаний з отриманням космічної енергії, лікуванням. Ймовірна підтримка вищих сил, колег, друзів, родичів. Покращаться подружні стосунки. З'явиться можливість прояву здібностей, таланту, здійснення задуманого.

Терези: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Критичний день – не варто обмірковувати або братися за нові плани. Потрібно бути вкрай обережними та уважними, не втручатися в жодні суперечки, оскільки це призведе до подразнення і втоми, але ніяк не до істини.

Скорпіон: гороскоп на 30 листопада 2020 року

День сприятливий для відновлення старих зв'язків і втраченого взаєморозуміння. Водночас не варто будувати далекосяжних планів, не можна проявляти зарозумілість, відмовляти у допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити більше уваги своїм жінкам-матері, дружині, дочці, сестрі.

Читайте такожНазвано чотирьох головних щасливчиків грудня за знаком ЗодіакуСтрілець: гороскоп на 30 листопада 2020 року

У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам. Вдалими будуть будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Однак свої наміри слід тримати при собі й уникати довірчих бесід зі сторонніми людьми. Цілком можливий прихід гостей. Постарайтеся утриматися від офіційності й натягнутості у поведінці.

Козеріг: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Важкий день, пов'язаний з нездійсненими надіями й марними очікуваннями. Протипоказані наполегливість і фізичні навантаження – можливі різкі та раптові перепади настрою, головні болі або отруєння. У сфері інтимних стосунків слід уникати підвищених претензій до партнера або ризикованих вчинків, за які доведеться розплачуватися.

Водолій: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Астрологи радять утриматися від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій з близькими людьми. Другу половину дня варто присвятити тісному спілкуванню з близькою людиною, сім'єю. Можливо, під враженням почуттів або випадкового збігу обставин ви опинитеся під чиїмось впливом.

Риби: гороскоп на 30 листопада 2020 року

Гарний день для відновлення зв'язків і стосунків. Найбільш одухотворені Риби, наділені великою фантазією і натхненням, здивують оточуючих своїми досягненнями. Можлива навіть пропозиція про вигідну роботу, за яку варто взятися з особливим завзяттям, бо вона може принести непоганий дохід.

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Автор: Аліна Вишневська