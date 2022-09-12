Як відомо, натальна карта вирішує долю людини дуже часто. Так, астрологи проаналізували особливості всіх знаків Зодіаку і розповіли, коли жінки найчастіше виходять заміж.
Овен
Овни дуже перебірливі. Саме тому їхній перший шлюб може бути укладений в 20-22 роки, але незабаром може бути розлучення і наступні спроби побудувати свою сім'ю.
Телець
Справжні торопиги, які нерідко йдуть під вінець в 18 років. Трапляються історії, коли просять у батьків їхньої згоди на шлюб ще й раніше.
Близнюки
Уродженки цього знака мріють про раннє весілля, але через їх напористості і бажанні виконувати в союзі "чоловічу" роль, партнер може довго не вирішуватися робити пропозицію. Вони йдуть заміж в 27 років.
Рак
Вік, коли Раки можуть вперше приміряти біле плаття - 19 років. І це ще не рано. Вони вважають, що перш за все в житті потрібно створити міцну сім'ю.
Лев
Леви мають на меті створити міцну і щасливу сім'ю.
З дитинства уродженки цього знака мріють надіти біле плаття і піти під вінець з прекрасним принцом, але в реальності все не так, як хотілося б. Їхній вік заміжжя - 29 років і старше.
Діва
Діва - мудра і розважлива. Саме тому вона не хоче поспішати з клятвою бути разом і в горі, і в радості. Зірки кажуть, що ці люди починають будувати свою сім'ю в 30-32 роки.
Терези
Вік, коли Терезам найкраще виходити заміж - 27 років. Їхній характер сподобається не кожному, проте часто відносини ці люди не змінюють.
Скорпіон
Цей знак Зодіаку відноситься до категорії "гулящих". Найчастіше перший шлюб у дівчат-Скорпіонів трапляється в 25 років, триває він 1-2 роки, потім другий і наступні.
Стрілець
Стрільці - жахливі кар'єристи. Їм потрібна слава, гроші, визнання з боку оточуючих. Звичайно, особисте життя важливе, але шлюб - далеко не першочергове, до чого ті прагнуть. Саме тому їх кармічний вік весілля - 28-30 років.
Козеріг
Козероги рано зустрічають свою першу любов. Їм щастить, і ця любов виявляється на все життя.
Саме тому їм нічого втрачати час - вже в 22 роки можна і весілля грати.
Водолій
Астрологи стверджують, що ідеальний вік для Водоліїв для побудови шлюбу - період з 24 до 26 років.
Риби
Риби виходять заміж в 23 роки. Саме в цьому віці вони починають усвідомлювати гостру потребу в сім'ї і хочуть оформити свої стосунки формально.
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