Астрологи назвали ідеальний вік для кожної.

Як відомо, натальна карта вирішує долю людини дуже часто. Так, астрологи проаналізували особливості всіх знаків Зодіаку і розповіли, коли жінки найчастіше виходять заміж.

Овен

Овни дуже перебірливі. Саме тому їхній перший шлюб може бути укладений в 20-22 роки, але незабаром може бути розлучення і наступні спроби побудувати свою сім'ю.

Телець

Справжні торопиги, які нерідко йдуть під вінець в 18 років. Трапляються історії, коли просять у батьків їхньої згоди на шлюб ще й раніше.

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Близнюки

Уродженки цього знака мріють про раннє весілля, але через їх напористості і бажанні виконувати в союзі "чоловічу" роль, партнер може довго не вирішуватися робити пропозицію. Вони йдуть заміж в 27 років.

Рак

Вік, коли Раки можуть вперше приміряти біле плаття - 19 років. І це ще не рано. Вони вважають, що перш за все в житті потрібно створити міцну сім'ю.

Лев

Леви мають на меті створити міцну і щасливу сім'ю.

З дитинства уродженки цього знака мріють надіти біле плаття і піти під вінець з прекрасним принцом, але в реальності все не так, як хотілося б. Їхній вік заміжжя - 29 років і старше.

Діва

Діва - мудра і розважлива. Саме тому вона не хоче поспішати з клятвою бути разом і в горі, і в радості. Зірки кажуть, що ці люди починають будувати свою сім'ю в 30-32 роки.

Терези

Вік, коли Терезам найкраще виходити заміж - 27 років. Їхній характер сподобається не кожному, проте часто відносини ці люди не змінюють.

Скорпіон

Цей знак Зодіаку відноситься до категорії "гулящих". Найчастіше перший шлюб у дівчат-Скорпіонів трапляється в 25 років, триває він 1-2 роки, потім другий і наступні.

Стрілець

Стрільці - жахливі кар'єристи. Їм потрібна слава, гроші, визнання з боку оточуючих. Звичайно, особисте життя важливе, але шлюб - далеко не першочергове, до чого ті прагнуть. Саме тому їх кармічний вік весілля - 28-30 років.

Козеріг

Козероги рано зустрічають свою першу любов. Їм щастить, і ця любов виявляється на все життя.

Саме тому їм нічого втрачати час - вже в 22 роки можна і весілля грати.

Водолій

Астрологи стверджують, що ідеальний вік для Водоліїв для побудови шлюбу - період з 24 до 26 років.

Риби

Риби виходять заміж в 23 роки. Саме в цьому віці вони починають усвідомлювати гостру потребу в сім'ї і хочуть оформити свої стосунки формально.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, які повернуться до колишніх через ретроградний Меркурій.

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