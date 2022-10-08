Роман Шептицький розповів, що з північного і південного напрямку можуть бути підсилені атаки.

Маг Роман Шептицький в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів, що росіяни почнуть з ще більшою інтенсивністю гатити по мирних містах України. Це напряму пов’язано з тим, що 8 жовтня Кримський міст зазнав руйнувань. Як уточнює експерт, у країні-агресорі до останнього сподівалися, що міст вціліє.

"Перше, що я взагалі бачу по розкладу, що ворог цього очікував, але до останнього сподівався, що цього не станеться. По енергії відчуваю, що після такого, як я називаю, це карма прилетіла, спрацював верховний суд", - сказав Шептицький.

Він додав, що армія РФ почне мститися за свої поразки на всіх напрямках. Під удар можуть потрапити великі мирні міста.

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"Я бачу протистояння. Двійка мечів і перевернута колісниця. Вони не знають наразі як на це реагувати. Але те, що ця подія ще стане черговим розколом, пришвидшенням краху путінської системи. І внутрішні конфлікти ще більше будуть, це однозначно так. Найбільше, що вони можуть зробити - це підлі таємні атаки, які можуть стосуватися цивільних пунктів", - пояснив маг.

Він назвав регіони, де провокацій і підлих нищівних обстрілів слід очікувати найбільше.

"Є загроза певних терористичних моментів. Загрози пов’язані з мирними жителями. Це можуть бути зараз підвищені атаки дронами-камікадзе. Найбільше, де можуть бути потрапляння, зараз енергетично йдуть ті території, де безпосередньо фронтові лінії Запорізької, Донецької, Луганської і Харківської областей", - додав Роман.

Шептицький зазначив, що не треба розслаблятися і іншим регіонам країні. Відтак, обстріли можуть торкнутися і західних регіонів України.

"Так само підвищений ризик спроби атаки по цивільних і інфраструктурних об’єктах навіть Західної чи Центральної України", - резюмував чоловік.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Макс Гордєєв назвав переломну дату у війні в Україні.

Також він передбачив масові атаки на великі міста України у відповідь на Кримський міст.

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