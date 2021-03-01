1 березня - 60-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 305 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 16 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 1 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день компліменту, День передчуття тепла, Всесвітній день імунітету, День боротьби із наркобізнесом, Всесвітній день цивільної оборони, День «Нуль дискримінації», День обізнаності про аутоагресію.

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Пам'ятні дати 1 березня, річниці та події

У 1360 році король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив із французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом - одним із найвидатніших поетів Англії.

У 1382 році в Парижі відбулося масове побиття збирачів податків.

У 1555 році Мішель де Нотрдам, відомий під псевдонімом Нострадамус, опублікував свої перші передбачення в книзі під назвою «пророцтва Мішеля Нострадамуса». Передбачення були написані у формі римованих катренів-чотиривіршів, які групувалися в центурії (тобто в сотні, або століттях). Крім цього, всі свої передбачення Нострадамус ретельно зашифровував: катрени були написані на суміші 4-х мов. У них практично не вказувалося ніяких дат, тимчасова послідовність не дотримувалася, та й самі катрени були переплутані. Проте, дослідниками творчості Нострадамуса помічається досить багато цікавих і точних історичних збігів. Нострадамус звертався під час складання передбачень до планетарних схем. Деякі дослідники вважають, що небесні тіла впливають на справи людей. Але, з точки зору сучасної науки, це твердження малоймовірне. Велика частина критиків сходиться на думці, що праці Нострадамуса являють собою лише особисті домисли та інтуїтивні прогнози.

У 1565 році в Бразилії була заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років у місті проживали 4 000 жителів.

У 1638 році в Північну Америку прибули перші поселенці зі Швеції.

У 1781 році набули чинності Статті Конфедерації - перший Конституційний документ США.

У 1790 році пройшов перший перепис населення США. За її підсумками в країні проживали 3 929 214 осіб, включаючи і негрів-рабів, оскільки 3/5 останніх враховувалися під час визначення кількості конгресменів від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.

У 1869 році Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, засновану на їхній атомній вазі та хімічній схожості.

1 березня 1873 Ремінгтон почав виробництво першої друкарської машинки.

У 1912 році в Сент-Луїсі Альберт Беррі здійснив перший стрибок із парашутом з літака, що летів, висота становила 460 м.

У 1928 році в США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий «вітаміном F».

У 1947 році розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.

У 1953 році стартувало мовлення «Радіо Свободи».

У 1954 році відбулося ядерне випробування Castle Bravo. США підірвали одну з перших водневих бомб потужністю 15 Мт. На деякі атоли Маршаллових островів випало радіоактивне забруднення, зробивши острови непридатними для життя досі. Під радіоактивні опади потрапило японське рибальське судно «Щасливий дракон».

У 1962 році в Гарден-Сіті (Мічиган) був відкритий перший магазин торговельної мережі «Кей-Март», нині однієї з найбільших в Америці.

У 1969 році під час концерту групи The Doors у Майамі за непристойну поведінку був заарештований її лідер Джим Моррісон.

У 1976 році парламент Великобританії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки стало обов'язковим.

У 1977 році в Києві було відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді.

У 1978 році останки Чарлі Чапліна були викрадені з його могили в Швейцарії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 березня вшановує пам'ять святих дванадцяти мучеників, а також праведної Маріамни. У народі день назвали «Зимобор», «Марем'яна Праведна», «Ярило», «Ярило з вилами». День дуже складний, вважається, що саме сьогодні Юда покінчив життя самогубством, що в християнстві – страшний гріх.

Що сьогодні не можна робити

Не можна позичати і віддавати борг. Рибалки обов'язково повинні піти на риболовлю – її не можна пропускати: щука, лящ і плотва особливо добре клюють. Небажано важко фізично працювати.

Прикмети на 1 березня

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- сильний вітер - будуть опади та потепління;

- густий туман - літо буде непогожим;

- паводок - чекайте навали гризунів і комах влітку;

- ворони голосно каркають - скоро похолоднішає.

1 березня іменини

Іменини у Павла, Порфирія, Феодула, Самуїла та Іллі.

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Автор: Нана Чорна