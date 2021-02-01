1 лютого - 32-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 333 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 19 січня Юліанського календаря.

Яке свято 1 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День Робінзона Крузо, День «Змініть свій пароль», День десерту кейк-поп, Всесвітній день хіджабу, стартує Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Міжнародний день білого вина «Фурмінт».

У США - День відважних бабусь, День змії, День темного шоколаду, День свободи, День вставання, День футбольного похмілля, День пирога «Запечена Аляска», в Ірландії - Свято вогнів і факелів, День святої Бригіти, на Маврикії - День скасування рабства, у Руанді - День героїв, в Угорщині - День проголошення республіки, в Алжирі - День евакуації, у Малайзії - День федеральних територій, в Індії - День берегової охорони, у Нікарагуа - День військово-повітряних сил, у Мексиці - День Конституції.

Пам'ятні дати 1 лютого, річниці та події

Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиУ 1587 році відбулося підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.

У 1709 році на безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані був знайдений матрос Олександр Селкірк, який став прообразом Робінзона Крузо.

У 1790 році в Нью-Йорку вперше зібрався Верховний суд.

У 1814 році відбулося катастрофічне виверження вулкана Майон на острові Лусон, внаслідок якого потік лави повністю знищив місто Сагзава, загинуло понад 1200 осіб.

У 1865 році було скасовано рабство в США.

У 1884 році було опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови.

У 1893 році Томас Едісон відкрив перший у світі кінозйомочний павільйон - «Чорна Марія».

У 1920 році була утворена Королівська канадська кінна поліція - федеральна поліція, що відповідає за державну безпеку.

У 1930 році «Таймс» опублікував перший кросворд.

У 1949 році фірма RCA випустила першу вінілову платівку на 45 об/хв.

У 1958 році був запущений у космос перший американський супутник.

У 1971 році федеральне дослідження в США засвідчило, що кожен третій студент курить марихуану.

1 лютого 1973 року вперше за свою історію Лондонська фондова біржа допустила до торгів брокерів-жінок. Через два місяці вже десять із них зайняли місця в операційному залі. А ще через чверть століття, у лютому 2001 року, жінка сіла і в крісло глави Лондонської біржі. Це була Клара Ферс, тендітна блондинка, мати трьох дітей і власниця величезних статків. У момент призначення їй було 43 роки, 21 з яких вона пропрацювала в лондонському фондовому світі - Сіті. Як філософськи зауважив один із брокерів-ветеранів: «З хаосом, породженим чоловіками, впоратися може лише жінка». Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange, LSE) вважається найбільш інтернаціональною - на неї припадає близько 50% міжнародної торгівлі акціями, є акціонерним товариством, чиї акції на ній же і обертаються. Це - третя за оборотом біржа після Нью-Йоркської і Токійської.

У 1994 році набули чинності Шенгенські угоди, які підписані країнами ЄС і передбачають введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.

У 1996 році Еритрея перейшла на Григоріанський календар.

16 січня 2003 року стартував американський космічний корабель «Колумбія». 16-денне перебування «Колумбії» на орбіті було повністю присвячене проведенню наукових експериментів. Політ шатла називали найбільш неординарним космічним польотом NASA. Його старт переносився декілька разів (він повинен був стартувати ще в серпні 2002 року, наступна дата старту була призначена на листопад). Напередодні обговорювалося питання наявності в « Колумбії» мікротріщин. У системі охолодження корабля були виявлені несправності, але ця обставина була визнана безпечною для членів екіпажу. Під час старту були вжиті безпрецедентні заходи безпеки у зв'язку з тим, що на борту човника перебував перший Ізраїльський астронавт Ілан Рамон, один із найкращих в Ізраїлі бойових пілотів. У небо про всяк випадок були підняті винищувачі. Вони контролювали повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від космодрому. Морські кораблі тримали під охороною акваторію шириною в 50 кілометрів. Однак із гарантуванням безпеки польоту з технічної точки зору все було не так благополучно. 1 лютого 2003 року шаттл «Колумбія» зруйнувався в щільних шарах атмосфери під час сходження з орбіти. Причиною став дефект у термозахисному покритті на передній кромці крила, що утворився від удару шматка термоізоляційної піни паливного бака, який відірвався під час старту. При сходженні з орбіти в щільних шарах атмосфери у місці дефекту стався перегрів корпусу понад допустимий, що й призвело до його руйнування. Всі семеро членів екіпажу загинули: командир корабля Рік Хасбенд, пілот Вільям МакКул, бортінженер Майкл Андерсон, наукові фахівці Лорел Кларк, Девід Браун, Калпана Чавла та Ілан Рамон. Калпана Чавла здійснювала свій другий політ, вона була першою жінкою-астронавтом індійського походження. Упродовж майже п'яти годин НАСА офіційно не підтверджувало катастрофу й загибель екіпажу. Лише ввечері на брифінгу на космодромі на мисі Канаверал це зробив адміністратор НАСА Шон О'кіф. Він назвав 1 лютого трагічним «для сімей астронавтів і всієї нації». Президент США Джордж Буш особисто подзвонив сім'ям астронавтів, щоб висловити співчуття. У Вашингтоні над Білим домом і Капітолієм були приспущені прапори.

У 2009 році Йоханна Сігурдардоттір стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Ісландії. Вона також перша глава уряду у світовій історії, яка уклала офіційний одностатевий шлюб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять Святого Макарія, його ще називають Весновказівником. У народі його вважали цілителем від багатьох хвороб.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна важко фізично працювати, якщо не хочете так провести весь рік. Не вдягайте одяг чорного та інших темних кольорів. Також краще не стригтися. Не лихословте.

Прикмети на 1 лютого

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка сьогодні погода, такою вона буде протягом усього лютого;

- хуртовина - вона збережеться ще довгий час;

- сильний мороз - літо буде теплим.

1 лютого іменини

Іменини у Антона, Арсенія, Євфрасії, Макарія, Марка, Мелетія, Миколи, Петра, Сави, Федора, Януарія, Астіни і Катерини.

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Автор: Нана Чорна