Прем'єра нового фільму від режисера "Історії привида" запланована на весну 2026 року.

Кінокомпанія A24 показала трейлер епічного психологічного трилера "Мати Марія" (Mother Mary), головну роль у якому виконала оскароносна Енн Гетевей ("Диявол носить Prada", "Знедолені", "Вісім подруг Оушена", "Одіссея").

Сюжет фільму обертається навколо поп-ікони з псевдонімом Мати Марія, яка звертається до свого модельєра з проханням зробити для неї особливу сукню. Поступово між двома жінками встановлюється зв'язок за межами звичної реальності.

Також у фільмі зіграли Мікейла Коул ("Чорна пантера: Ваканда навіки", серіали "Чорне дзеркало", "Містер і місіс Сміт"), Хантер Шефер ("Голодні ігри: Балада про зміїв і співочих птахів", "Види милосердя", серіал "Ейфорія"), Кайя Гербер ("Вавилон", серіали "Американська історія жахів", "Палм-Рояль"), Джессіка Браун Фіндлей ("Мюнхен. На межі війни", серіал "Абатство Даунтон"), Альба Баптиста ("Фанатик", серіал "Черниця-воїн"), співачка FKA twigs ("Милий хлопчик", "Ворон") та інші.

Відео дня

При цьому сама FKA twigs, а також ще одна британська поп-зірка Charli XCX і американський композитор Джек Антонофф написали оригінальні пісні для фільму.

Режисером стрічки виступив візіонер Девід Лоурі ("Історія привида", "Легенда про Зеленого лицаря").

Прем'єра фільму в кінотеатрах запланована на весну 2026 року, найімовірніше на квітень, однак точну дату релізу обіцяють оголосити пізніше.

Вас також можуть зацікавити новини: