В український прокат фільм вийде вже 15 січня 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала новий трейлер з постапокаліптичного фільму жахів "28 років по тому: Храм кісток" (28 Years Later: The Bone Temple), що стане прямим продовженням цьогорічного фільму.

Новий проморолик трохи більше розкриває деталі стрічки, яка вийде в український прокат вже 15 січня 2026 року.

"Розширюючи світ, створений Денні Бойлом та Алексом Гарландом у фільмі "28 років по тому", але перевертаючи його з ніг на голову, Ніа ДаКоста режисує фільм "28 років по тому: Храм кісток". У продовженні епічної історії доктор Келсон опиняється у шокуючому новому зв'язку – наслідки якого можуть змінити світ, яким він є, – а зустріч Спайка з Джиммі Крісталом перетворюється на кошмар, від якого він не може втекти. У світі Храму кісток заражені більше не є найбільшою загрозою для виживання – нелюдяність тих, хто вижив, може бути ще дивнішою та жахливішою", – звучить офіційний синопсис до фільму.

Як видно з трейлера, у сиквелі з попередньої частини до головних ролей повернуться Рейф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок", "Меню"), Альфі Вільямс (серіал "Темні матерії"), Джек О'Коннелл ("Нескорений", "Емі Вайнгауз: Back To Black", "Грішники", серіал "Північні води"), Чхі Льюїс-Паррі ("Гладіатор ІІ", "Крейвен-мисливець") та ймовірно Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд", "Каскадер", "Носферату"), хоча персонаж останнього в ролику показаний не був.

На відміну від попереднього фільму, творець франшизи "28 днів по тому" Денні Бойл, у "28 років по тому 2" виступив лише як продюсер. Натомість цього разу за постановку фільму відповідала Нія ДаКості – режисерка успішного горора "Кендімен" і провального супергеройського екшна "Марвели". При цьому сценарій до обох фільмів написав Алекс Гарленд, також автор сценарію до "28 днів по тому" і режисер фільмів "Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічий рід", "Повстання штатів" та "Бойові дії".

Франшиза "28 днів по тому" – що відомо

Перший фільм франшизи "28 днів по тому" від режисера Денні Бойла за сценарієм Алекса Гарленда вийшов у 2002 році. Головну роль у ньому виконав Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер", "Початок", "Дюнкерк", "Пекло", серіал "Гострі картузи"). При цьому сам Бойл не виключав повернення Мерфі у трилогії "28 років по тому" (так, після "Храму кісток" планується ще один фільм, який також зніме Бойл за сценарієм Гарленда).

Але до цього ще був фільм "28 тижнів по тому" 2007 року з Джеремі Реннером (франшиза "Месники", "Володар бурі", "Місто"). Його зняв Хуан Карлос Фреснадільо ("Інтакто") за власним сценарієм. Він кардинально відрізнявся від першого фільму, але також отримав позитивні оцінки критиків.

