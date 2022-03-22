У народі день преподобного Олексія вважається остаточним приходом весни, за це свято й отримало свою другу назву.

30 березня православні християни святкують День святого Олексія. Свято встановлене на вшанування пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого. Також цього дня свої іменини за церковним календарем відзначають усі, хто названий іменем Олексій.

За народними переказами, 30 березня приходить справжнє тепло, тому друга назва сьогоднішнього свята – Теплого Олекси.

Історія появи Дня святого Олексія

Преподобний Олексій жив у Римі в IV-V ст. Він народився у побожній і заможній сім’ї. Після одруження залишив молоду дружину і зрікся привілеїв свого походження.

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17 років святий Олексій провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де вів життя убогого жебрака та щодня молився. Одного разу паламареві церкви з’явилася Діва Марія і звеліла ввести преподобного Олексія в храм, назвавши його чоловіком Божим. Багато людей дізналось про праведника і стали шанувати його.

Святий, уникаючи слави, вирішив залишити місто й зрештою потрапив до Рима. Невпізнаний він попросив у рідного батька дозволити жити при будинку як жебрак, той поселив сина у куточку свого двору й звелів давати йому харчі зі власного столу. Там Олексій прожив ще 17 років, терпеливо зносячи різні прикрощі від слуг. Після смерті при ньому знайшли записку з його справжнім ім’ям та описом усього життя. Поховали Олексія у Римі.

Що прийнято робити в день святого Олексія

Передостанній день березня найчастіше видавався теплий, тому господарі починали готуватися до польових робіт: виносили на вулицю для загартовування картоплю, приготовлену для посадки, а також ремонтували садовий і городній інвентар. Всю домашню роботу намагалися зробити впродовж дня, адже ввечері всією сім’єю слід зібратися за трапезою й провести зиму.

Пасічники, якщо 30 березня вже зійшов сніг, виносили вулики та замовляли бджіл, щоб ті не шукали інших господарів. Також вони молилися святому Олексієві, аби той захищав бджіл від різної напасті та послав гарне "медове" літо.

Здавна у день святого Олексія дівчата й діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле, кланялися на всі боки та промовляли: "Ось тобі, весна-мати, нова обновка!". Полотно залишали у полі з пирогом, аби задобрити тепло.

Особливо шанували наші предки цього дня березу: збирали її бруньки, оскільки згідно з повір’ями, 30 березня вони мають особливу цілющу силу. За вечерею прийнято було ласувати напоєм із соку берези та меду.

Крім того, за стародавнім віруванням, саме в день Теплого Олекси пташка вівсянка вперше співає свою пісню. Вважалося, що, якщо відповісти на її пісню словами "Іду в ліс по рогіз, ходи зі мною", то поточного року добре вродять ягоди та гриби.

Прикмети і повір’я на Теплого Олекси