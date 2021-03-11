11 березня - 70-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 295 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 26 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 11 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день водопроводу, Всесвітній день нирки, День викриттів, Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу і кіно, Європейський день пам'яті жертв тероризму, День пандемії коронавірусу.

В Індії - Велика ніч Шиви «Маха-Шиваратрі», у США - День Джонні Епплсіда, День любителів попкорну, День вівсяних вафель із горіхами, День бейджика, День пропозиції, День схиляння перед інструментами, у Литві - День відновлення незалежності, у Таджикистані - День друку, в Лесото - День Мошвешве.

Пам'ятні дати 11 березня, річниці та події

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяУ 105 році в Китаї Цай Лунь отримав папір із волокон бамбука.

11 березня 1824 року в США було створено Бюро у справах індіанців. Воно керувало всіма сферами життя індіанців як колоніальна контролююча інстанція.

У 1851 році у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді «Ріголетто».

11 березня 1869 року під час подорожі Китаєм французькому натуралісту і місіонеру Арману Давиду мисливці з провінції Сичуань вручили як дарунок чорно-білу шкуру звіра, якого вони називали бей-шуанг - «білогрудий ведмідь». Про нього в Європі тоді не знали. Давид передав це сичуаньське «диво» в Паризький музей природознавства. Зоологи, запрошені на огляд шкури невідомого звіра, були вражені химерним поєднанням кольорів хутра. Вони скрупульозно досліджували шкуру, спочатку вирішивши, що бачать перед собою майстерно поєднані клапті чорного і білого хутра, але, не знайшовши слідів ні ниток, ні клею, мілини цю підозру й визнали факт існування раніше невідомої європейцям тварини, яка пізніше отримала назву велика панда. З другої половини 20 століття панда стала чимось на кшталт національної емблеми Китаю, і в КНР передбачена смертна кара за вбивство панди. Велика панда також є символом Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

11 березня 1878 року на засіданні Французької академії відбулася демонстрація фонографа Томаса Едісона, патент на винахід якого він отримав буквально за місяць до цього. Ведучим демонстрації був співробітник винахідника, один із піонерів телефонії, розробник першої в світі телефонної станції на два десятки абонентів, угорський інженер Тівадар Пушкаш, якого виступити в Академії запросив пристрасний шанувальник Едісона – відомий фізик Теодор дю Монсель. Пушкаш показав, як під час відтворення запису звуку голка, що рухається по канавці, передає коливання на пружну мембрану, вона й випромінює звук. Але не всі світила французької науки адекватно сприйняли «машину, що говорить». На демонстрації стався курйозний випадок. Коли з коробки пролунав голос, професор-філолог Жан Буйяр схопився зі свого місця і, підбігши до Монселя, почав люто його душити, примовляючи: «Негідник! Ви думаєте, ми дозволимо черевомовцеві надувати нас?! Як ви могли повірити шахраєві, який вселяє, що мерзенний метал може відтворювати благородні звуки людської мови?». 4 травня 1878 року пройшла публічна демонстрація фонографа. Винахід став найбільш вражаючою подією того часу.

У 1921 році дружина короля Великої Британії Георга V Марія стала першою жінкою, яка отримала почесний докторський ступінь Оксфордського університету.

У 1967 році вийшов перший сингл групи Pink Floyd, що включає в себе дві композиції, - Arnold Layne і Candy And А Currant Bun.

У 1970 році Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні.

У 1976 році американка, спадкоємиця мільярдного статку Патті Херст була засуджена до семи років в'язниці за участь у збройному пограбуванні. У травні наступного року її випустили з п'ятирічним випробувальним терміном.

У 2011 році біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою близько 9 балів, що спричинив руйнівне цунамі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 березня вшановує пам'ять Порфирія Газського, архієпископа. У народі день назвали «Порфирій пізній». Ще 11 березня четвертий день Масниці - «розгуляй». Гуляння набирали особливого розмаху: бенкети, бої на кулаках, змагання та ін.

Що сьогодні не можна робити

Категорично заборонялося знайомитися з дівчатами або жінками. Прийнято вважати, що цього дня в них може вселитися кікімора, яка заморочить голову чоловікові, спокусить, а потім відбере всі життєві сили.

Прикмети на 11 березня

Читайте такожРелігійні свята у березні: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- перелітні птахи вже повернулися з теплих країв - до рясного врожаю зернових;

- заметіль - літо буде дощовим і прохолодним;

- зоряне небо - влітку буде посуха.

11 березня іменини

Іменини у Порфирія, Севастіана, Сергія, Миколи, Анни, Петра та Івана.

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Автор: Нана Чорна