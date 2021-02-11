11 лютого - 42-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 323 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 29 січня Юліанського календаря.

Яке свято 11 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження пароплава, Проводи готівки, Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, Європейський день номера екстреного виклику (European 112 Day).

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Пам'ятні дати 11 лютого, річниці та події

У 1809 році американський інженер і винахідник Роберт Фултон запатентував пароплав. Вважається, що першим ідею створення пароплава висунув французький фізик Дені Папен, який експериментував з моделлю парового двигуна у 17 столітті, приблизно за 90 років до появи парової машини конструкції Джеймса Ватта. У 1707 році Папен спроектував судно з паровим двигуном і гребними колесами. Через 30 років досліди Папена продовжив англієць Джонатан Халлс. Його перший експеримент закінчився плачевно: двигун виявився настільки важким, що паровий буксир просто затонув. Справжнього успіху винахідникам вдалося домогтися тільки на початку 19 століття. У 1802 році шотландець Вільям Саймінгтон продемонстрував пароплав «Шарлотта Дундас», а ще через п'ять років американець Роберт Фултон побудував «Клермонт» – перший пароплав, який почав виконувати регулярні комерційні рейси. Газети писали, що багато човнярів з жаху закривали очі, коли «чудовисько Фултона», що вивергало вогонь і дим, рухалося Гудзоном проти вітру й течії. А 11 лютого 1809 року Фултон запатентував конструкцію «Клермонта» та увійшов в історію як винахідник пароплава. Незадовго до смерті він спроектував військовий корабель із паровим двигуном «Фултон Перший», також відомий під назвою «Демологос».

У 1929 році Ватикан став суверенною державою в результаті Латеранських угод, підписаних 11 лютого. Латеранські угоди включають систему договорів між італійською державою і Святим Престолом про правове врегулювання їхніх взаємин. Ватикан - карликова держава, найменша в світі, розташована у Римі, столиці Італії. У міжнародному праві Ватикан - лише територія, на якій розташований один із головних адміністративних органів католицької церкви - Святий Престол (збірна назва Папи і Римської Курії). Посольства інших країн акредитуються не при Ватикані, а при Святому Престолі. Значну частину території займає собор святого Петра та однойменна площа, що є центром поклоніння католиків усього світу. Практично весь периметр країни (близько 3200 метрів) обмежений стіною, що запобігає незаконним проникненням. Держава бере свою назву від Ватиканського пагорба, на якому вона й розташована. У давнину жерці етрусків, а пізніше римлян, передбачали на цьому пагорбі майбутнє, і, мабуть, через це пагорб й отримав своє ім'я - «vaticinia», що латиною означає «передбачення». Сьогодні Ватикан є абсолютною теократичною монархією, на чолі якої стоїть Папа Римський. Його обирають на довічний термін шляхом таємного голосування, на конклаві - зборах колегії кардиналів - вищих ієрархів Римсько-католицької церкви. Для обрання на папський престол кандидату необхідно отримати не менш як дві третини голосів. Вищими консультативними органами є Вселенський собор Римсько-католицької церкви, колегія кардиналів та єпископський синод. Адміністративне управління державними справами здійснює Римська курія, що складається з дев'яти конгрегацій (духовних відомств), трьох трибуналів, папських комісій та інших відомств. Армія Ватикану складається з 110 швейцарських гвардійців та є найменшою у світі. Після військової реформи 1970 року, здійсненої Папою Павлом VI, ця гвардія залишилася єдиним Збройним підрозділом у Ватикані, що зберіг військові функції. Озброєні середньовічними алебардами, шпагами і пістолетами, гвардійці одягнені в ошатні костюми, створені, за однією з версій, за ескізами Мікеланджело Буонарроті.

У 1938 році BBC Television випустила на екрани першу науково-фантастичну телепередачу за мотивами науково-фантастичної п'єси, написаної Карелом Чапеком «R. U. R.».

У 1956 році відбувся перший політ військово-транспортного літака Ан-8 під керуванням льотчиків-випробувачів Я. І. Вернікова (командир) і В. П. Васіна (другий пілот) з аеродрому Святошино у Києві.

У 1970 році був виведений на орбіту перший японський штучний супутник Землі «Осумі».

У 1978 році в Китаї була скасована заборона на читання книг Аристотеля, Шекспіра і Діккенса.

У 1991 році в Гаазі була створена Організація націй і народів, які не мають представництва.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 лютого вшановує пам'ять єпископа Лаврентія Печерського. У народі день назвали «Лаврентьєв», «Биття морозне».

Що сьогодні не можна робити

Не можна сьогодні їсти м'ясо та молочні продукти. Тобто, бажано, щоб день був пісним. А рибу їсти можна, і якщо поділити її на стільки шматочків, скільки людей сидять за столом, то будете жити в мирі й добробуті.

Прикмети на 11 лютого

Читайте такожЩо подарувати на День закоханих другій половинці: ідеї милих та оригінальних сюрпризівЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- мороз - у серпні буде дуже спекотно;

- сильний вітер - рік буде дощовим;

- якщо місяць червоний - до сильного вітру.

11 лютого іменини

Іменини у Герасима, Ігнатія, Романа, Дмитра, Костянтина та Івана.

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Автор: Нана Чорна