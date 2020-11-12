12 листопада - 316-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 49 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 30 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 12 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день курки, Всесвітній день якості, День фахівця з безпеки, Всесвітній день боротьби з пневмонією, Всесвітній день юзабіліті, Міжнародний день вина «Темпранільо».

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У США - День піци з усім підряд, крім анчоусів, День «щасливої години», в Індонезії - День здоров'я, День батька, у Монголії - День гордості, у Тайвані - День культурного ренесансу (День лікаря), в Азербайджані - День Конституції.

Пам'ятні дати 12 листопада, річниці та події

12 листопада 1717 німецький алхімік, лікар, механік і легендарний шахрай-авантюрист Йоганн Ернст Еліас Бесслер-Орфіреус (1680-1745) у присутності відомих фізиків продемонстрував своєму покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельському (1670-1730) винайдений ним «вічний двигун». Все було обставлено дуже солідно. Бесслер-Орфіреус запустив свій «винахід». Після запуску машини її зачинили, а перевіривши через два тижні, переконалися, що колесо двигуна обертається з колишньою швидкістю. Через два місяці перевірку повторили. Колесо, як і раніше, оберталося, а швидкість не знизилася ні на оборот. Коли про це дізналася широка громадськість – слава Орфіреуса прогриміла по всій Європі. Але секрет свого пристрою він ретельно приховував. Свій «вічний двигун» винахідник хотів продати за сто тисяч талерів (близько двох з половиною мільйонів доларів за сучасним курсом) і нікому не погоджувався розкрити секрет винаходу до продажу. За найменшої підозри, за найменшого натяку на те, що секрет хочуть викрасти, Йоганн Бесслер знищував креслення та прототипи й переїжджав до іншого міста. Не дивно, що багато хто вважав його шахраєм або божевільним. За сім років активних експериментів (1712-1719) Бесслер побудував більше трьохсот прототипів двох моделей «вічного двигуна». У перших прототипах колесо оберталося тільки в один бік, і, щоб його зупинити, потрібно докласти значних зусиль, у пізніх - вал міг крутитися в будь-якому напрямку і зупинявся досить легко. Будь-яка з конструкцій Безслера не просто перебувала на енергетичному самозабезпеченні. Енергії вистачало й на те, щоб виконувати якусь роботу: наприклад, піднімати тяжкості. У 1727 році його служниця заявила, що всі механізми Безслера приводилися в рух вручну. Пізніше її свідчення були визнані недостовірними, але репутація винахідника була безповоротно загублена. У наступні роки всі спроби винахідника продати своє творіння, замаскувавши його під більш звичні для обивателя пристрої, успіху не мали. Чи був Безслер шахраєм, геніальним інженером або божевільним, вже не дізнатися. Принципи дії його двигунів точно не відомі. Проте й сьогодні багато хто вірить, що Йоганну Бесслеру вдалося на початку вісімнадцятого століття побудувати «вічний двигун», таємниця якого канула в Лету.

У 1784 році в Оксфорді піднявся в повітря на шарльєрі - так називали аеростати з оболонками, наповненими воднем, - Джеймс Садлер. Він став першим англійським аеронавтом.

У 1847 році відбулася перша громадська демонстрація використання хлороформу як анестезуючої речовини. Це зробив учений Джеймс Сімпсон з університету Единбурга.

У 1859 році в Парижі цирковий артист Жюль Леотар уперше показав номер на повітряній трапеції.

У 1910 році був зафіксований перший кінотрюк - каскадер стрибнув у Гудзон з палаючої повітряної кулі.

У 1933 році була опублікована перша фотографія передбачуваного лох-неського чудовиська.

У 1952 році на семиметровому шлюпі «Фелісіті Енн» вирушила у плавання Енн Девісон - перша жінка, яка змогла поодинці перетнути Атлантичний океан.

У 1957 році у Великобританії «управління пошт і телеграфу» оголосило про плани введення поштових індексів.

У 1980 році американська автоматична міжпланетна станція «Вояджер-1», відправлена в космос 5 вересня 1977 року, перетнула орбіту Сатурна, проходячи від нього на відстані 124 000 км і в 4500 км від його супутника Титана.

У 1989 році відбувся політ першого вертольота, який був побудований із композитних матеріалів і приводиться в дію м'язовою силою людини - «Да Вінчі III».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 листопада вшановує пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Єгейського, та його сестри - мучениці Зіновії. Інші назви свята: «3іновий», «День Зиновія», «Синицин день», «Синичкин день».

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся не тримати зла на людей. Цього дня слід усе пробачити. Також не можна лаятися, інакше залишитеся без удачі. Не відмовляйте людям, якщо у вас попросили солі.

Прикмети на 12 листопада

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- синички зграєю прилетіли до будинку - чекайте морозу;

– з неба сиплеться крупа - скоро вдарить сильний мороз;

- птахи кору дерев клюють - до дощу та вогкості.

12 листопада іменини

Іменини у Артема, Анастасії, Степана, Олени, Олександра і Максима.

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Автор: Нана Чорна