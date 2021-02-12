12 лютого - 43-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 322 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 30 січня Юліанського календаря.

Яке свято 12 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Китайський Новий рік, День прокладання стежок, Буддійський Новий рік «Сагаалган», Міжнародний день «На роботу на велосипеді», Міжнародний день науки і гуманізму (День Дарвіна), День репродуктивного здоров'я, Міжнародний день шлюбних агентств, Міжнародний день дітей-солдатів (День Червоної руки, Red Hand Day), Всесвітній день холангіокарциноми.

У Чехії - Масниця, в Кореї - Новий рік «Соллаль», у В'єтнамі - Новий рік «Тет Нгуєн Дан», у США - День штату Джорджія, День свободи шлюбу, День Авраама Лінкольна, День втраченого пенні, День вхідних повідомлень, День «Ніхто не їсть наодинці», День сливового пудингу, в Таджикистані - День пам'яті, у Венесуелі - День молоді, у М'янмі - День єдності.

Пам'ятні дати 12 лютого, річниці та події

Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняУ 1429 році до капітана міста Вокулер Роберу де Бодрікуру звернулася 17-річна дівчина з села Домремі на кордоні Шампані і Лотарингії й оголосила, що саме їй судилося зняти облогу з Орлеана, звести дофіна на трон та вигнати загарбників із королівства. Так почалася епопея Жанни д'Арк.

У 1541 році іспанським конкістадором і першим губернатором Чилі Педро де Вальдівія засноване місто Сантьяго-де-Чилі.

У 1554 році Джейн Грей, «королева на дев'ять днів», була страчена за звинуваченням в узурпації влади. Вона та її чоловік були обезголовлені у Лондоні.

У 1855 році був заснований університет штату Мічиган.

У 1884 році Л.Є. Вотерман, нью-йоркський торговець канцелярськими товарами, запатентував капілярну систему для авторучки.

У 1891 році італійським астрономом Елією Міллосевичем в обсерваторії Римського коледжу був відкритий астероїд головного поясу - «Жозефіна».

У 1898 році сталося перше смертельне ДТП - Генрі Ліндфільд розбився у своїй машині.

У 1908 році в Нью-Йорку стартували перші автоперегони навколо земної кулі. Це відбулося завдяки зусиллям двох газет: французької «Матен» і американської «Нью-Йорк Таймс». Трансконтинентальний марафонський автопробіг через Берингову протоку назвали «Нью-Йорк-Париж без допомоги пароплава». У ньому брали участь дев'ять автомобілів з Америки, Франції, Італії, Німеччини. Фаворитами гонки були американець Генріх Генцен, німецький лейтенант Кеппен, барон Едуард фон Шейнфогель. Їхні екіпажі стартували на автомобілях фабрик «Протос», «Цюст-Мілан», «Томас-Флаєр», відповідно. Французький екіпаж Бурсьє вирушив на автомобілі «Де Діон-Бутон», італійський екіпаж Генрі Хаага вибрав автомобіль «Бріксія-Зюст». Автоперегони пройшли за маршрутом Нью-Йорк - Аляска - Сіетл - Владивосток-Іркутськ - Ачинськ - Томськ, далі по тракту через Росію в Європу. Першим фінішував у Парижі німецький автомобіль «Протос» 11 липня, другим 26 липня до фінішу прийшов американський екіпаж. Але переможцем був визнаний американський екіпаж. Німецький автогонщик був оштрафований на 15 днів у зв'язку з тим, що його автомобіль після поломки був доставлений в Сіетл залізницею. Під час шляху всі автомобілі зазнали поломки. На «Томасі» довелося замінити пошкоджену коробку передач, а на «Протосі» – задній міст. Нині найбільший у світі автомобільний музей Харра в штаті Невада експонує «Томас-Флаєр», а німецький технічний музей у Мюнхені - «Протос».

У 1908 році в Англії був опублікований закон, згідно з яким штрафувався кожен, хто дозволяв курити дітям.

У 1931 році Ватиканське радіо було урочисто відкрито Римським Папою Пієм IX, промова якого латиною транслювалася на весь світ.

У 1941 році пеніцилін вперше успішно був застосований для лікування хворого.

У 1950 році 23 європейськими теле - і радіокомпаніями середземноморського регіону на конференції в курортному місті Торкі, графство Девон, Великобританія, був створений Європейський мовний союз, найбільше об'єднання національних мовних організацій у світі. ЄВС є організатором щорічного конкурсу пісні Євробачення, дитячого конкурсу пісні Євробачення та танцювального конкурсу Євробачення.

У 1999 році Сенатом США був відхилений імпічмент Білла Клінтона за звинуваченням у лжесвідченні у зв'язку зі справою про сексуальний зв'язок із Монікою Левінські.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 лютого вшановує пам'ять трьох святих - Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Зластоуста. У народі день назвали «Васильєв день», «Трьохсвяття».

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується конфліктувати, сперечатися та лихословити. Краще не працювати на землі, прати, в'язати й шити.

Прикмети на 12 лютого

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сильний вітер - з весни до осені буде дощова погода;

- сніг падає великими пластівцями - до відлиги.

12 лютого іменини

Іменини у Василя, Григорія, Іполита, Пелагеї, Зінона і Петра.

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Автор: Нана Чорна