Яке свято 13 січня 2021
Цього дня у світі відзначаються День випадкових попутників і День громадського радіомовлення.
Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийУ США - День здійснення мрії, День гумового каченяти, День без глютену, День наклейки, День десерту "Персик Мельба", Корейсько-американський день, День пам'яті Стівена Фостера, в Індії - свято палаючих багать, у М'янмі - Каренський Новий рік, у Того - День звільнення, в Кабо-Верде - День демократії, у Скандинавії - День святого батога, в Литві - День пам'яті захисників свободи.
Пам'ятні дати 13 січня, річниці та події
У 1840 році на шляху з Нью-Йорка до Стонінгтона зазнав катастрофи колісний пароплав "Лексінгтон". В результаті пожежі, що виникла на борту судна, загинуло 140 осіб.
У 1915 році стався землетрус поблизу італійського Авеццано. Загинуло 30 тисяч людей.
У 1957 році компанія Wham-O почала випуск фрісбі – літаючих дисків.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 13 січня вшановує пам'ять преподобної Меланії або Щедрий вечір. Також святкується Старий Новий Рік. Господині готують святкову вечерю, який в народі називають щедрим, страви не є пісними. Ще 13 січня за церковним календарем відзначається Васильєв вечір (за старим стилем – 31 грудня – переддень Нового року). Свято отримало назву від імені святого Василія Великого - архієпископа.
Що сьогодні не можна робити
Уникайте сварок і помиріться з усіма, з ким посварилися. Рекомендується не виносити з дому сміття – винесете щастя. Не можна вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети.
Прикмети на 13 січня
Читайте такожЦерковні свята у січні 2021: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- йде сніг - до хорошого врожаю;
- ніч ясна - рік буде щасливим;
- іній рясно вкрив дерева - до врожаю зернових;
- відлига - до теплого літа.
13 січня іменини
Іменини у Меланії, Михайла і Петра.
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