13 січня - 13-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 352 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 31 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 13 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День випадкових попутників і День громадського радіомовлення.

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Пам'ятні дати 13 січня, річниці та події

У 1840 році на шляху з Нью-Йорка до Стонінгтона зазнав катастрофи колісний пароплав "Лексінгтон". В результаті пожежі, що виникла на борту судна, загинуло 140 осіб.

У 1915 році стався землетрус поблизу італійського Авеццано. Загинуло 30 тисяч людей.

У 1957 році компанія Wham-O почала випуск фрісбі – літаючих дисків.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 січня вшановує пам'ять преподобної Меланії або Щедрий вечір. Також святкується Старий Новий Рік. Господині готують святкову вечерю, який в народі називають щедрим, страви не є пісними. Ще 13 січня за церковним календарем відзначається Васильєв вечір (за старим стилем – 31 грудня – переддень Нового року). Свято отримало назву від імені святого Василія Великого - архієпископа.

Що сьогодні не можна робити

Уникайте сварок і помиріться з усіма, з ким посварилися. Рекомендується не виносити з дому сміття – винесете щастя. Не можна вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети.

Прикмети на 13 січня

Читайте такожЦерковні свята у січні 2021: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде сніг - до хорошого врожаю;

- ніч ясна - рік буде щасливим;

- іній рясно вкрив дерева - до врожаю зернових;

- відлига - до теплого літа.

13 січня іменини

Іменини у Меланії, Михайла і Петра.

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Автор: Нана Чорна