14 грудня - 348-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 17 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 1 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 14 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день мавп і День випускання птахів душі.

В Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у США - День Алабами, День безкоштовної доставки, День рибної юшки з часником, у Бангладеш - День страчених інтелектуалів, у Малаві - День посадки дерев, у Туркменістані - День працівників нафтогазової промисловості та геології.

Пам'ятні дати 14 грудня, річниці та події

У 1720 році 14 грудня, рятуючись від розлючених вкладників і кинувши в Парижі дружину, дочку та брата, з французької столиці таємно втік до Брюсселя Джон Ло, англійський авантюрист-економіст, який зумів поставити під свій контроль усі фінанси Франції. До цього Ло, шотландський емігрант, який залишив батьківщину під страхом суду за вбивство на дуелі, зміг піднятися до постів міністра фінансів Франції, директора держбанку і глави гігантської колоніальної «Компанії обох Індій». Всього цього він досяг завдяки своїй ідеї, яка полягала в тому, що для оздоровлення фінансів і подолання економічного застою державі потрібні банкноти особливого, найкраще державного банку. Реалізувати свій проект на практиці Ло пропонував Шотландії, Англії, Савойському герцогству і Генуезькій республіці, але затребуваний він виявився тільки у Франції. Новому королю Людовику XV в той час було всього шість років, королівська скарбниця пустувала, а державою керував легковажний і ледачий регент – принц Філіп Орлеанський. Йому сподобався проект Ло, і в травні 1716 року авантюрист отримав патент на відкриття акціонерного банку з правом випуску асигнацій, які вільно розмінювалися на золоті монети. У перший час система Ло і справді успішно працювала. У грудні 1718 року банк Джона Ло був перетворений у Королівський банк Франції і став, по суті, центральним банком країни. Однак, у міру збільшення паперової грошової маси курс асигнацій падав, виражені у них ціни зростали, а охочих обміняти папірці на дзвінку монету ставало все більше. Золотий і срібний запас банку швидко вичерпався. У серпні він був оголошений банкрутом, а в листопаді були анульовані його банкноти. Фінансова система країни, яку Ло перетворив на своєрідну «акціонерну піраміду», обвалилася, збагативши лише кількох спритників і поставивши Париж перед загрозою масштабного бунту. Джон Ло був змушений тікати з Франції. Він оселився у Венеції. Ло сподівався незабаром повернутися до Франції, але його планам не судилося збутися. У грудні 1723 року помер Філіп Орлеанський, а Людовик XV, який почав самостійне правління, не був зацікавлений у планах Ло і тільки призначив йому пенсію в 12 тисяч ліврів. Помер Джон Ло в 1729 році у Венеції. Був похований у церкві Сан-Джеміньяно на площі Сан Марко. Коли церква була зруйнована під час наполеонівської окупації Венеції, його прах був перенесений до церкви Сан-Мойзе, де й знайшов остаточний притулок під однією з плит біля входу до церкви. Перенесення праху здійснив військовий комендант Венеції, французький генерал Лорістон, внучатий племінник Ло.

14 грудня 1923 року була зареєстрована емблема автомобілебудівної фірми «Шкода». У 1869 році молодий інженер Еміл Шкода придбав невеликий механічний завод у місті Пльзень. З часом завод перетворився на одне з найбільших машинобудівних підприємств Австро-Угорської імперії. У 1905 році там почалося виготовлення важких армійських вантажівок і тягачів «Шкода». Після розпаду Австро-Угорщини, з 1919 року, завод «Шкода» став одним із провідних підприємств новонародженої Чехословаччини. Тоді ж у його структурі був відкритий цех для виготовлення автомашин цивільного призначення. У 1921 році з'явилися перші 3-тонні вантажівки «Шкода», а в 1923 році, в локомотивному цеху заводу, за ліцензією англійської фірми «Сентінел» почалася збірка і п'ятитонних парових вантажівок. Влітку 1925 року почався новий етап у розвитку фірми, коли до складу Пльзеньского промислового комбінату була включена фірма «Лаурін-Клемент» з міста Млада Болеслав, також отримала найменування «Шкода». До кінця 1920-х років у Млада Болеславі випускалися вже й легкові автомобілі. Після анексії Чехословаччини гітлерівською Німеччиною, підприємство стало обслуговувати потреби німецької армії і працювало на війну, займаючись також літакобудуванням. Після розгрому нацизму у Другій світовій війні автогігант «Шкода» перетворився на найбільший індустріальний комплекс у вже соціалістичній Чехословаччині. У 1990 році комбінат перейшов під контроль німецької автопромислової групи «Фольксваген». Нині під маркою «Шкода», крім легкових автомобілів, випускаються вантажівки, ввтобуси, авіаційні двигуни і сільськогосподарські машини.

У 1928 році данський навчальний п'ятимагоговий барк «København» вийшов з порту Монтевідео і взяв курс на Австралію. Більше судно ніхто не бачив, воно зникло разом з 59 членами екіпажу.

У 2004 році був відкритий Віадук Мійо - найвищий у світі транспортний міст.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 грудня вшановує пам'ять пророка Наума. За народними переказами, Наум-покровитель знання, розуму і чесноти. Якщо почати навчання в цей день, то все буде проходити легше й ефективніше. Інші назви свята: «Наум», «Наум на розум», «Грамотник».

Що сьогодні не можна робити

Не можна їсти під час навчання, інакше «заїсте» все, що вивчили. Книгу не можна залишати відкритою, щоб не забути прочитане. Також постарайтеся не виходити з дому пізно ввечері й уночі.

Прикмети на 14 грудня

Читайте такожНовий Рік: скільки коштує прикрасити будинок і вбратися супергероємЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- на нічному небі зірки переливаються - чекайте на завірюху;

- небо всипане зірками - вдарить мороз;

- ворони сильно каркають - буде заметіль.

14 грудня іменини

Іменини у Наума, Філарета, Анастасії, Дмитра і Порфирія.

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Автор: Нана Чорна