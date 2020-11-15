15 листопада - 319-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 46 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 2 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 15 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День шоколадного кексу, Всесвітній день вторинної переробки, Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, День письменника в ув'язненні та Всесвітній день гіпнородів.

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Пам'ятні дати 15 Листопада, річниці та події

У 1887 році німецький учений Карл Гесснер запатентував цинкову батарейку.

У 1904 році американець Кінг Кемп Жиллетт запатентував бритву зі змінними лезами.

У 1956 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого фільму за участю Елвіса Преслі «Люби мене ніжно». Критики назвуть його «рок-н-рольним вестерном».

У 1971 році фірма Intel зробила революцію в електроніці, що змінила світ. Концепція полягала в тому, щоб сконструювати майже повний обчислювальний пристрій на одній мікросхемі. Чотирибітовий мікропроцесор Intel 4004 став саме таким пристроєм. Він був розміром з ніготь, і мав таку ж обчислювальну потужність, як перший електронний комп'ютер ENIAC, створений у 1946 році, який займав цілу кімнату й використовував 18000 вакуумних трубок.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 Листопада вшановує пам'ять святих Акіндіна, Пігасія, Анемподиста, Аффонія, Елпідіфора та інших мучеників. У народі день також називали «Житницями», оскыльки на Акіндіна було прийнято молитися про збереження зерна. День хороший для купівлі одягу.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся нікого не ображати, краще навіть вибачитеся перед тими, кого образили в минулому. Можна розплатитися з боргами, але не можна віддавати гроші лівою рукою в руки - можуть забрати удачу. Покладіть їх на стіл правою рукою.

Прикмети на 15 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- по небу пливуть рідкісні хмари - незабаром настануть холоди;

- дороги розвезло - морози прийдуть тільки в грудні;

- синиця тиснеться до будинку - скоро настане зима.

15 листопада іменини

Іменини у Маркіяна, Костянтина, Дем'яна, Івана і Кузьми.

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Автор: Нана Чорна