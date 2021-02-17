17 лютого - 48-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 317 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 4 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 17 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу, День побудови повітряних замків, Попеляста середа.

У Польщі - День кота, у США - День суспільних наук, День чемпіонату крабових гонок, День кави з молоком, День капусти, День мого шляху, в Ірландії – День відмови від куріння, у В'єтнамі - Свято «Ароматної пагоди».

Пам'ятні дати 17 лютого, річниці та події

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниУ 1600 році за рішенням світського суду Джордано Бруно – італійського ченця-домініканця, філософа-пантеїста і поета, автора численних трактатів, видатного мислителя епохи Відродження – віддали спаленню в Римі на площі квітів. Одне з безлічі виставлених проти нього звинувачень – вчення про нескінченність Всесвіту і безлічі світів. Філіппо Бруно народився в сім'ї солдата неподалік Неаполя у 1548 році. У 1565 році 17-річний Філіппо Бруно вступив до домініканського монастиря, отримавши при цьому ім'я Джордано. Вивчаючи науки, твори Миколи Коперника, Джордано Бруно дійшов висновку, що природничо-наукові уявлення Церкви є помилковими. Джордано почав публічно виступати у диспутах по всій Європі, викриваючи Церкву в невігластві. Після повернення до Італії у 1592 році Бруно був заарештований і заточений у в'язницю. Основою для арешту послужила не стільки сама ідея про нескінченність Всесвіту і безлічі світів, скільки сам факт висміювання основ віри. Восьмирічне ув’язнення не змінило світогляду Джордано, тортури не зломили його віру в правоту своїх суджень. Замість зречення від своїх переконань Джордано Бруно обрав багаття. Його останніми словами були: «Спалити – не означає спростувати». 9 червня 1889 року в Римі був урочисто відкритий йому пам'ятник на тій самій Площі квітів, де інквізиція його стратила.

У 1864 році йшла громадянська війна в США. Відбулося перше в історії успішне бойове застосування підводного човна. У чарльстонській бухті підводний човен Конфедерації «Г. Л. Ханлі» потопив паровий шлюп Союзу «Хаусатонік».

У 1947 році радіостанція «Голос Америки» почала мовлення на Радянський Союз. В СРСР трансляції передавачів «Голосу Америки» глушилися, але багатьом вдавалося налаштуватися на заборонену хвилю. У радянські роки «Голос Америки», поряд із радіостанцією «Свобода», був одним із джерел інформації про події в СРСР і світі. Слухачі «голосу» зазнавали переслідувань як адміністративних, так і кримінальних, вони розцінювалися як «розповсюджувачі чужої ідеологічної пропаганди». Вільно слухати американську радіостанцію стало можливо з початком перебудови. Наприклад, в середині 1980-х років, за даними досліджень, на її хвилю налаштовувалися щодня близько тридцяти мільйонів радянських слухачів.

17 лютого 1983 року – День народження мови програмування Ада.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять святого Миколая. У народі цей день прозвали «Микола Студений» - саме цього дня завжди вдаряли сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна байдикувати і веселитися. Жінки намагалися зробити всю домашню роботу.

Прикмети на 17 лютого

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ялинові гілки згинаються до землі - скоро буде хурделиця;

- листяний ліс чорніє - до відлиги.

17 лютого іменини

Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Анни, Дмитра, Сергія та Петра.

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Автор: Нана Чорна